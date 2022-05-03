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大陸 大陸焦點 特派現場

走入5億年歷史古城　撫仙湖暗藏千年水下世界

記者任以芳／綜合報導

雲南玉溪市是雲南省地級市，是雲南省第三大城市，玉溪最早是先秦屬古滇國地，如今發展成觀光重鎮。其中最有名有撫仙湖號稱是「玉溪眼睛」，湖底暗藏千年古城，5億多年前形成的世界遺產帽天山古生物地質博物館，以及澄江廣龍小鎮都是很熱門景點，成為玉溪特色觀光名片。

▲▼ 雲南、玉溪、撫仙湖、。（圖／玉溪旅遊局提供）

▲雲南玉溪市一座十分古老城市，擁有5億年地質和考古發現。（圖／玉溪旅遊局提供）

5億年前化石群

喜歡考古的人一定要去玉溪澄江化石地，此地位於玉溪澄江縣城以東5公里的帽天山，被譽為「世界近代古生物研究史上所罕見」、「20世紀最驚人的科學發現之一」，堪稱大陸國寶，也是寒武紀「生命大爆炸」的神秘起源。

自從雲南大學侯先光研究員於1984年首次發現澄江生物群以來，該化石生物群已經產出了250多種化石，涵蓋18個動物門類，包括各種海綿、刺細胞動物及腕足、蠕蟲、節肢動物等，甚至最早的脊椎動物（魚），迄今為止是已知的最古老的動物化石群，距今約有5.18億年。

▲▼ 雲南、玉溪、撫仙湖、。（圖／玉溪旅遊局提供）

▲ 雲南玉溪知名景點撫仙湖。（圖／玉溪旅遊局提供）

撫仙湖藏地下古城

玉溪代表景點還有撫仙湖，除了長白山天池外，是大陸最大的深水型淡水湖泊，也是雲南省第一深水湖泊。湖水晶瑩剔透、清澈見底，面積212平方公里，僅次於滇池和洱海，最深處為155米，暗藏神祕傳說。

1992年5月，一名潛水愛好者至撫仙湖東北處下潛近9米後，發現整齊排列的石塊，吸引許多考古學家的注意。直到2005年12月大陸考古界證實水下有一個面積達2.4平方公里的古城，距今大約2千多年。

根據媒體報導，這座古城由8個區域組成，有類似梯形層級塔以及古羅馬競技場的巨型設計建築。專家推測可能是歷史上神秘消失的古滇國國都，也有一派說法認為是俞元古城，回溯古滇歷史，歸降漢家後，漢武帝曾在澄江地區附近設立俞元縣。

澄江老一輩也傳說，古時候的撫仙湖擁有一個大壩，底下的城池就是曾經的俞元古城，遇上天災大雨大壩被沖垮，俞元古城隨著洪水沈入湖底。但至今這些考古推測和民間傳說無法證實，湖底古城由來，成為當地觀光另類傳說。

▲▼ 雲南、玉溪、撫仙湖、。（圖／玉溪旅遊局提供）

▲ 雲南玉溪廣龍小鎮。（圖／玉溪旅遊局提供）

廣龍小鎮與特色小吃

位於撫仙湖北岸的玉溪澄江廣龍旅遊小鎮，隨著中老鐵路一起爆紅，並且擁有獨一無二的區位優勢。該小鎮結合民族風情建築、星光夜視、特色小吃以及民宿，成為雲南特色旅遊的始發站和東南亞國際遊客的通關首站。

當地旅遊景點多，當地小吃也不例外。像是通海豆末糖以「香、甜、酥、脆，入口無渣」著稱，選用優質的黃豆作為主要原料。另外，青松燒鴨是玉溪菜譜中居首位的，馳名雲南省。

▼ 雲南玉溪小吃「青松燒鴨」、「通海豆末糖」。（圖／玉溪旅遊局提供）

▲▼ 雲南玉溪專題 。（圖／翻攝 雲南發布）

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