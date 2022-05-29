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正妹沒戴安全帽出車禍！開刀「去掉半顆頭」　對比照曝光

▲▼土耳其24歲正妹研究助理搭乘友人機車未戴安全帽，遭遇重大車禍導致頭部嚴重受損。（圖／翻攝自推特）

▲土耳其24歲女子搭乘友人機車未戴安全帽，遭遇重大車禍導致頭部嚴重受損。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

土耳其一名24歲正妹研究助理迪拉拉（Dilara Aldanoğlu）在跨年夜乘坐友人機車返家，準備給家人一個新年驚喜，不料途中卻遭遇重大車禍，由於沒戴安全帽，頭部出現嚴重創傷與內出血，開刀後失去了將近半個頭部，畫面令人心碎。肇事的汽車司機雖被查出無照駕駛，但被捕不久便已獲釋。

▲▼土耳其24歲正妹研究助理搭乘友人機車未戴安全帽，遭遇重大車禍導致頭部嚴重受損。（圖／翻攝自推特）

▲迪拉拉車禍住院後，失去近一半的頭部，臥床畫面令人鼻酸。

根據《太陽報》等外媒報導，迪拉拉去年12月31日晚間在土耳其西部伊茲密爾（Izmir），準備返家給家人驚喜，當時她乘坐友人索拉科（Sude Solak）的機車，不料途中發生車禍，整輛機車撞上自小客車前擋風玻璃，騎車的索拉科有戴安全帽而傷勢較輕，接受治療後出院，但在後座的迪拉拉因為未戴安全帽，造成頭部嚴重內出血與腦部創傷。

▲▼土耳其24歲正妹研究助理搭乘友人機車未戴安全帽，遭遇重大車禍導致頭部嚴重受損。（圖／翻攝自推特）

▲迪拉拉在離開家鄉，到北賽普勒斯一所大學擔任研究助理，夢想能成為一名學者。

事發至今5個多月以來，迪拉拉一直在伊茲密爾的Turkan Ozilhan公立醫院接受治療，並依賴著呼吸機，從她母親葉瑟敏（Yasemin Aldanoglu）公布的近況照可見，迪拉拉經歷腦部手術後，失去了將近半個頭部大小的組織。葉瑟敏悲痛表示，曾夢想成為學者的女兒現在不僅無法說話、走路，連呼吸都不能自主，但「有生命就有希望」，她也不會放棄女兒。

▲▼土耳其24歲正妹研究助理搭乘友人機車未戴安全帽，遭遇重大車禍導致頭部嚴重受損。（圖／翻攝自推特）

▲迪拉拉的母親譴責無照的肇事駕駛。

醫生向家屬表示，迪拉拉情況不太可能好轉，甚至有可能終生都需要醫療照護。報導指出，肇事的26歲自小客車司機伊薩（Isa E.）事故當時屬於無照駕駛，儘管事後遭到逮捕，但隨後已經獲釋。葉瑟敏批評，「他們不應該酒駕，也不應該無照駕駛，更不應該把視線從路況移開，司機被釋放了，而我女兒還在這個狀態，讓我非常傷心。」

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