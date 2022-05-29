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天母棒球場正妹熱舞「雙球上下晃動」太辣！1分33秒運動片震暈網

▲▼ 。（圖／翻攝自YT本質球迷）

▲賴可的好身材讓網友看暈了。（圖／翻攝自YT本質球迷）

記者施怡妏／綜合報導

近日有網友分享一段中華職棒味全龍啦啦隊員「賴可LIKE」的應援影片，現場播放著張政禹的應援歌曲，賴可穿著白色小可愛，好身材藏不住，隨著她一蹦一跳，豐滿的上圍不斷晃動，臉上還帶著甜美的笑容，1分33秒的養眼畫面讓許多網友暴動，「從現在開始支持張政禹」、「真的宇宙無敵了」。

網友在5月27日在天母棒球場（味全龍-富邦悍將）賽事，拍下味全龍啦啦隊小龍女（Dragon Beauties）賴可LIKE的應援影片，影片中，賴可綁起可愛的雙辮子，穿著白色V領小可愛，外搭一件黑色的短版棒球衣。

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現場音樂正播放著張政禹的應援歌曲，賴可跟著音樂賣力熱舞，又跳又揮手，傲人的上圍不斷晃動，火辣身材一覽無遺，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，雖然賴可戴著口罩遮住大半張臉，仍不時對著觀眾眨眼放電，眼睛笑到瞇成一條線，畫面十分賞心悅目。

賴可的IG擁有3.5萬粉絲追蹤，她常分享球場的照片，以及私底下的生活照，大方秀出好身材，時而俏皮時而性感，笑起來眼睛還會瞇成一條線，可愛的模樣吸引許多網友按讚留言。

影片曝光後，許多網友在底下瘋狂留言「從現在開始，張政禹我大哥」，「看了真的會Like like」、「張政禹，我的超人」、「我愛張政禹」、「張政禹，我一生追隨的大哥」、「找到看球的動力」、「我愛棒球」、「我們來一起支持張政禹」、「害我看了一整個晚上」、「正在居隔中的我看著影片覺得頭好暈，還以為是病情加重了，影片關掉就沒事了，還好還好」。

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