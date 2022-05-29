撞擊畫面曝！民車突竄出...333旅軍車遭撞「翻肚」躺路中

記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

國軍又出事了！28日下午1時許，屏東機械化步兵333旅執行戰備偵巡任務期間，蒲姓下士駕駛督導車在行經縣185道路與新樂路路口時，與橫向駕駛小客車的李姓民眾發生擦撞，巨大的撞擊力道當場造成軍車直接「翻肚」朝天，擋風玻璃全碎，所幸整起事故中，蒲姓下士與車上2名乘客僅受到輕傷，目前狀況良好。雙方駕駛並無酒測情形，至於詳細肇責歸咎仍有待進一步調查釐清。

▲屏東機械333旅執行任務時，不慎與擦撞民車翻肚。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



從影片中可以看見，蒲姓下士駕駛軍車原一路直行，不料卻在行經縣185道路與新樂路路口時，因該路口未有交通號誌，遭橫向竄出的民車撞擊，巨大的撞擊力道造成軍車當場翻肚，所幸雙方均無人受傷。而軍方對於該起事故發生情形，表示並無意見，一切均依照規定辦理。

▲屏東機械333旅執行任務時，不慎與擦撞民車翻肚。（圖／記者陳崑福翻攝）



警方指出，28日中午11時33分許，於萬巒鄉新厝村沿山公路與新平路口，一輛黑色自小客車沿新平路，往東方向直行行駛，與一輛沿著沿山公路向北直行行駛之輕戰車，發生碰撞交通事故後，輕戰車往前移動後翻車。黑色自小客車駕駛無受傷，輕戰車駕駛輕微腦震盪及手腳擦傷、輕戰車上兩名乘客一名手部擦傷，另一名手腳擦傷，所幸目前傷者狀況均良好。

警方表示，警方對雙方駕駛實施酒測，雙方酒測值均為0，無酒駕情事，全案現場已處理鑑定，待後續釐清事故原因。同時也呼籲用路人行經路口時，應注意左右來車並減速慢行。

▲▼屏東機械333旅執行任務時，不慎與擦撞民車翻肚。（圖／記者陳崑福翻攝）

