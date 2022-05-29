桃園兒童BNT提早6／10到校施打　增4兒童快打站預約接種

▲0529桃園市疫情記者會。（圖／桃園市政府提供）

記者蔡怡萍／桃園報導

今（29）日桃園市公布新增本土確診9379例，較昨天上升百分之4，市長鄭文燦主持疫情記者會表示，目前採檢能量仍相當大，陽性率8成左右，居隔中1萬4029人，輕症居家照護超過24萬4649人，已有78%使用線上診療，居家照顧在案人數8萬2002人，也鼓勵大家申請使用線上診療。

而對於大家關心的兒童BNT疫苗施打，鄭文燦說明桃園市5到11歲國小、滿5歲幼兒園孩童，有195所國小約13萬6千人，600間公立、私立、非營利幼兒園滿5歲孩童近2萬人，規劃國小、附幼到校接種，並說原本規劃在6月15日，在協調後提早至6月10日，會完成195校的接種，而私幼、非營利幼兒園這部份，經過教育局協調各校後，將併入附近學校集中施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦表示，很多家長因為剛開始資訊不清楚，可能會有許多疑慮與擔心，於是在4處校園快打站增開5歲到未滿6歲兒童，分別在桃園青溪國小、八德大成國小、平鎮新勢國小、楊梅陽明國小，預定在5月31、6月1日，周2及周3的早上9點到中午12點、下午1點到4點，上下午各300人，使用衛生局表單進行預約，這部分與學校的規劃是個別分開的，學校按照表定時間，快打站是透過預約接種。另外桃園市有多間醫療院所配合兒童BNT門診，也可前往施打，12歲到17歲的國高中生，目前也已著手安排到校接種。

另外，現在正在整理學校型居格通知單，將25萬筆進行個案檢核，將資訊錯誤、格式不正確等資料全部更新，5月8日更新13萬筆，之前已更新超過12萬筆，整個作業已接近尾聲，完成後將全部開放線上下載，可使用中央系統或者桃園市民卡LINE官方帳號。

此外，桃園市下周一將進行65歲以上長者發放每人2劑快篩，根據區里系統發放到家中，低收、中低收入戶每人發放5劑，國小學童每人發2劑，幼兒園改採口水快篩，也是每人2劑，試劑將在6月2日到位。