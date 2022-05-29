長照住民增45死占27%！　羅一鈞曝機構染疫超過死亡數：致死率仍偏低

▲陳時中說，長照機構住民死亡率可能有點升高。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29日）公布新增145人死亡，其中有45人是長照機構裡的住民，較上週15-20%高，指揮中心指揮官陳時中說，前2天提到占了26%「可能有點升高」。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，整體機構染疫數還是超過死亡個案數，因此致死率還是偏低。

羅一鈞坦言，今公布145例中，確實有45例是住宿型機構或者護理之家的社福機構住民，過去一週統計機構住民，占每天公布死亡平均在26-27%，至於某天突然高起來，可能要看幾天趨勢，每天公布死亡個案80歲以上長者，絕大多數有一定比例是在機構裡，整體機構染疫個案數遠遠超過死亡個案數，致死率還是偏低。

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另外，是否針對長照機構住民100%投藥，列高風險族群，不用再重新評估？羅一鈞表示，各縣市積極在做投藥了，只要快篩陽未使用藥物上交互作用或禁忌症，都會盡快投藥，如果跟Paxlovid有交互作用也可使用莫納皮拉韋，這部分確實列為疫情中，要能降低重症死亡率重點，各縣市積極媒合相關主責醫院執行中。

至於專家提到是不是不需等做快篩，只要有疑似症狀就投藥，羅一鈞認為，會讓可能要執行投藥處方醫師有疑慮，因長照機構住民有很多咳嗽或呼吸道症狀，如何區分究竟症狀屬於新冠引起或不是，從臨床症狀判斷，給予不能100%沒任何副作用藥物，很多醫師會有點擔憂，需要進一步討論看疫情發展，是否用症狀就能預測就是新冠，而連快篩都不用執行。

羅一鈞強調，快篩普及即可操作方便性很好，若長照有出現疑似症狀，還是建議先快篩，讓醫師有檢驗作為開立藥物依據，會符合醫學倫理跟醫學實證。