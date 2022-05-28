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今年雨量超過前2年合計　荔枝花被雨打落產量剩2成...果農心痛

▲▼台中今年2至4月的雨量，比起前2年同期加起來還多，不少荔枝花被雨打落，無法結果，產量只剩2成，果農哀嚎一片。（圖／何欣純提供，下同）

▲▼台中今年2至4月的雨量，比起前2年同期加起來還多，不少荔枝花被雨打落，無法結果，產量只剩2成，果農哀嚎一片。（圖／何欣純提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

今年中部地區2到4月降雨量比過去2年同期加起來還多，嚴重影響荔枝及龍眼開花及結果，果農哀嘆「3月下了1個多禮拜的雨，荔枝花幾乎都被打下來了，產量只剩2、3成」，立委何欣純上午帶著農糧署和農友到果園會勘，果農大呼災損認定太嚴苛，期盼政府應從寬、從優、從速認定，降低農友衝擊，農糧署中區分署副分署長洪宏毅表示，初步看來都有達到現金救助的標準。

▲▼台中今年2至4月的雨量，比起前2年同期加起來還多，不少荔枝花被雨打落，無法結果，產量只剩2成，果農哀嚎一片。（圖／何欣純提供，下同）

農委會統計，台中市荔枝面積近2千公頃，年產量1萬2千多公噸；龍眼種植面積有2千2百多公頃，年產量1萬8千多公噸，台中市這2種農作物產量是全台重要產地，尤其大里及太平面積最多。

▲▼台中今年2至4月的雨量，比起前2年同期加起來還多，不少荔枝花被雨打落，無法結果，產量只剩2成，果農哀嚎一片。（圖／何欣純提供，下同）

何欣純表示，根據氣象局大里觀測站的資料，2020年2到4月間，大里僅降雨18天，2021年同期僅下8天雨，這2年總雨量才174mm，但今年2到4月，大里降雨就達28天，總降雨量達294mm，比前2年加起來的量還多。

▲▼台中今年2至4月的雨量，比起前2年同期加起來還多，不少荔枝花被雨打落，無法結果，產量只剩2成，果農哀嚎一片。（圖／何欣純提供，下同）

何欣純說，除了降雨天數多，3月甚至還有冷氣團，這些不尋常的氣候，都直接影響農產品收成，果農們就無奈告訴她，「3月下了1個多禮拜的雨，荔枝花幾乎都被打下來了」，以往5、6月時，荔枝樹上都該是結實纍纍，如今現場大多數荔枝樹上看不到果實，真的很慘；另有農友說，過去災後勘查時，承辦員有時對於受災面積認定意見很多，很不公平。

何欣純要求災損認定應該從寬、從優、從速辦理，降低農友衝擊，並希望在端午節前完成查報及公告災損等流程，上午會勘者還有市議員李天生、林德宇、張玉嬿、台中市政府及公所等人員。

洪宏毅表示，只要第一線的公所及市府完成查報手續，該署會以最快時間呈報農委會，進行後續公告災損及進行現金救助，目前初步看來，都有達到現金救助的標準。

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