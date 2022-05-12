霪雨致災！老欉荔枝園產量少3成　果農大嘆血本無歸

▲古坑鄉老欉荔枝園受霪雨影響，延遲性災害導致全園結果率僅剩2成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年氣候不穩定，鋒面、霪雨造成雲林縣多項作物受損，其中荔枝總種植面積約80多公頃，受3月霪雨影響，近3成有結果不良情形，副縣長謝淑亞今（12）日率農業處代理處長蔡耿宇與農改場、農試所等單位入園勘災，初勘後，已函請農委會啟動救助，若經認定達現金救助標準，近日就會公告相關辦法。

古坑鄉邱姓農民玉荷包果園損害率達8成，此區老欉荔枝園逾40年，邱姓農民表示，往年進入產期，果園外都是滿滿排隊買荔枝的人潮，但今年初天氣不穩定，先後遇到寒流、鋒面及霪雨，產量大減8成，原本可收成3至4萬斤，預估只剩5、6千斤。

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▲副縣長謝淑亞今日率農業處代理處長蔡耿宇與農改場、農試所等單位入園勘災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

邱農指出，荔枝園約3公頃多，每年清明節前進入開花結果期，大約6月初就能開始收成，但今年遇雨成災，梅雨季又即將來臨，結果率不佳的荔枝樹欲語還會再落果，恐怕連成本都無法回收。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林縣荔枝種植面積以古坑鄉最多，其次是斗六市及古坑鄉，縣府今天勘查3處果園，發現荔枝果樹普遍發生開花期遇雨，有授粉不完全或無法授粉的情況，不是未結果，就是結果不良掉落地面，陸續發生延遲性災害。

農業試驗所嘉義分所主任張哲瑋初判後說明，今年災情受降雨影響成分居多，尤其玉荷包是管理技術較複雜的水果，今天會勘討論後即進行災害救助標準認定。

農業處代理處長蔡耿宇表示，農業處已函請農委會，建議公告天然災害現金救助每公頃9萬元，請相關產區遇到類似災況的農民拍照或錄影，待公告後即可向所在地公所通報，現勘人員彙整災損後，將有勘災小組到田間確認。

▲農民說明荔枝園今年收成狀況，不禁悲重中來，紅著眼眶說心血幾乎付之一炬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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