蔡其昌偕4立委拜會何欣純展現團結　蔡：2人關係根本無縫可插針

▲▼蔡其昌偕4名立委拜會何欣純，展現黨內團結氣勢，蔡還說，他和何的關係好到外界根本無縫可插針。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

立法院副院長蔡其昌昨天被中央黨部徵召角逐台中市長，今天就和黨內4名立委去拜會曾表態也要參選的立委何欣純，展現黨內團結氣勢，蔡說，目前民調雖然落後盧秀燕，一旦提出市政藍圖，只會知道他和盧有何不同，民調就會上升，至於外界質疑蔡和何之間會不會有嫌隙？蔡再次強調，2人關係很好，好到無縫可插針。

蔡其昌和立委黃國書、莊競程、林靜儀3人，下午到大里區拜會立委何欣純，張廖萬堅因助理同仁確診，改以視訊參與，蔡說，黨內所有的立委同志，大家都希望把台中變得更好，讓這座城市更進步，在座的立委們一直都是好戰友、好夥伴，過去如此、現在如此、未來也是如此。

蔡其昌表示，他佩服何欣純出面承擔的勇氣，大家都爭先恐後願意挑戰市長一職，可見盧市長並沒有強到沒人敢挑戰，未來他會一一提出市政藍圖，解決盧市長無法解決的問題，讓外界知道他和盧的不同之處。

他以交通為例，從海線到市區要花上1、2個小時，因此雙軌高架一直是原台中縣民最期待的事，他曾爭取到雙軌高架的規劃費，獲得前任市長胡志強滿口答應，前任市長林佳龍延續政策，改稱山手線，如今到了盧市長，捷運藍線還遙遙無期，不論路線和場站都啟人疑竇。

何欣純說，她和蔡其昌是亦師亦友，未來全黨會團結同心，贏回台中，贏回屬於人民的光榮感，「我台中、我驕傲」。

林靜儀表示，所謂的「贏回台中」，不是把台中贏回民進黨的手上，是把台中的公平跟光明贏回來，很遺憾盧市長這些年有些應該要做的事情都沒有做，讓台中市民非常失望，台中可以有機會更好，希望市民支持會做事的蔡其昌。

黃國書說，蔡其昌準備台中市長選舉已經很多年，對於市政早有擘劃，是一個有遠見、有執行力，早已準備好要當一位好市長的最好人選。

莊競程表示，在座委員來自台中山線、海線和屯區，聚在一起就是為了給台中市民一個「山盟海誓」，相信蔡其昌未來成為台中市長，不是只會做人，更是會做事的市長，希望市民年底一起迎回一個光明的台中。