超前部署6月暑假　何欣純爭取補習班「快篩劑專案」

▲民進黨立委何欣純舉行協調會。（圖／何欣純國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情升溫，面對6月學期結束暑假將來臨，民進黨立委何欣純29日召集協調會，要求教育部終身教育司必須超前部署，擬定「快篩劑專案」協助補習班、兒童課照中心，提供教學現場備用；或是協助補教業專案購置，才能確保孩子安全、讓家長安心。

何欣純表示，雖補習班及兒童課後照顧中心相關從業人員，都已按照規定打滿三劑疫苗，每週至少快篩1次，並主動公告快篩結果，守護孩童健康，但因疫情不確定因素，加上之後學期結束暑假來臨，補習班等教育事業機構的安親、教學需求將會大幅提升，教育部確實應及早因應，提供快篩劑的協助，讓學童在補習班、安親班丶課照中心等環境是安全的，是有人把關守護的，家長才得以放心無後顧之憂。

全國補教總會總會長丘昌其表示，6月下旬校園即將放暑假，有數百萬的學生可能會到補習班上課進修，或至安親課後中心，補習班丶安親課後中心將必須承擔第一線防堵疫情擴散的防疫角色，快篩劑的需求大增，現有的實名制快篩劑購買恐緩不濟急。

對此，教育部終身教育司長李毓娟回應表示，因補習班老師與學生密切接觸，防疫要求應更為謹慎嚴謹，教育部會積極協助爭取快篩劑專案補助，提供補習班、課照中心防疫使用，讓家長安心，協助解決業者執行防疫上的困擾。