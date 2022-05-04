疑遭性侵！台中1歲男嬰龜頭腫脹包皮發炎　父自責：送兒子進地獄

▲▼台中1歲多男嬰的龜頭腫漲、包皮發炎疑似被性侵，父母相當自責，有如送兒子進地獄。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市再傳虐童事件！1名1歲9月大的男嬰（小佑）送交保母照顧後，今年1月份起臉部、大腿內側陸續出現紅腫，家長認為小男孩難免碰碰撞撞，不以為意，但是4月19日卻赫然發現龜頭腫脹、包皮發炎，醫院甚至開出「疑似性侵」的診斷書，家長難過的報警，非常自責「是我們把小孩送進地獄」，張姓女保母則是激動解釋，她絕對不會傷害小孩，懷疑是泡在尿液太久造成，全案已由檢警調查中。

小佑的爸爸向立委何欣純服務處陳情表示，去年7月間，透過台中市政府居家托育服務中心系統，找到張姓居家女保母，每月費用16500元，去年7月至年底都還好，保母每天都報告小朋友今天做了什麼？溝通還算順暢，但是今年1月就發現鼻子有傷、眼睛也布滿血絲。

剛開始覺得可能是小男嬰活潑好動，難免跌跌撞撞，加上選擇相信保母，所以不以為意，直到4月19日赫然發現，兒子大腿左右兩側有不明傷痕，而且龜頭腫脹、包皮發炎幾乎潰爛，覺得事態嚴重，當天就找保母理論，晚上還去報警，檢方得知後，建議去中國附醫做進一步檢查，因為院方設有專門檢驗小組，不料竟是得到「疑似性侵」的診斷書。

▲▼台中1歲多男嬰的傷勢和診斷書。（圖／立委何欣純提供）

小佑的父母發現小孩傷勢嚴重，非常自責，原本送去給專業保母是希望能開開心心的成長，結果卻好像把小孩送進地獄一樣受罪，跟保母要監視器，保母竟推說「壞掉了」，更是令人難以接受，壞得太湊巧了吧？

爸爸難過的說，以前全家人一起睡覺時，都是關著燈，如今關燈，小佑會大哭，而且都會出現莫名的攻擊行為，4月19日之前，每次送去保母家時，小佑雙腳都會緊緊夾住媽媽，不讓媽媽離開，可見當時小佑就很害怕，但他們都沒有察覺出來。

張姓保母接受電訪時表示，小朋友鼻子紅紅的，是午休時他的指甲刮到的，大腿內側的傷，則是小朋友在玩搖搖馬，把搖搖馬翻倒後被壓到的，當時小朋友穿著長褲，所以沒有特別檢查小朋友有無受傷，當天晚上有跟媽媽提及。

至於龜頭腫脹一事，保母激動的說，絕對沒有傷害小朋友，她每1個小時都會檢查尿布，當天早上9點檢查時尿布是乾的，所以先去備餐，備完餐又檢查一次，發現有大便，於是帶去水洗，才發現龜頭紅腫，趕緊換尿布，冰敷消腫，有比較好一點。

下午1點，她再幫小朋友換完尿布才讓他們睡覺，3點醒來後，她發現小朋友尿布有尿漏出來，她更換尿布時，發現龜頭還是紅紅的，她再次冰敷，並且懷疑是不是生殖器泡在尿液太久的緣故？當晚就跟家長說明，還提醒家長幫小朋友洗澡時，多注意一下。

至於監視器問題，並不是壞掉，而是前陣子遭到駭客攻擊，主機壞掉無法錄，還是可以監看。

小佑爸爸說，社會局應定期確實訪視合理保母，家長們不會無故猜忌，除非萬不得已才求助公部門，如果社會局早有訪視，就會查出不對勁，就可避免遺憾事情發生。

立委何欣純大里服務處副主任、市議員參選人賴美連表示，今年3月台中市才發生托嬰中心虐嬰案，除了市長、官員道歉外，業者也遭裁罰，但嬰幼兒受虐案仍然一件接一件，這起疑似虐嬰事件發生後沒有監視畫面、家長數月前舉報也無下文，市府的幼托機制簡直是在失控邊緣。

賴美連建議，台中市政府不妨參考高雄市，要求托育場域強制裝設錄影系統，此外，現行訪視機制僅是查核收托環境有無違法事項，應定時再委託專家，評估托育員的身心狀況，減少因壓力過大或情緒失控危害嬰幼兒健康情形。