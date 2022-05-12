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BNT兒童疫苗下週一抵台　立委籲暑假前施打「教長認同」

▲台中兒童疫苗今開打，3校僅33人接種。（圖／市府提供）

▲對於BNT兒童疫苗，潘文忠表示會在暑假前盡快施打。（圖／台中市府提供）

記者許敏溶／台北報導

指揮中心發言人莊人祥昨（11日）表示，77.76萬劑的BNT兒童疫苗，預計16日清晨抵台，民進黨籍立委何欣純指出，目前莫德納兒童疫苗施打率僅3成太低，加上進入暑假不方便施打疫苗，希望教育部在暑假前趕快施打，潘文忠回應，新疫苗進來後會比照之前作法，請家長詳閱說明書後，盡量在暑假前施打。

立法院教委會今天邀請教育部長潘文忠，針對「班班有冷氣進度；雙語教育、本土語言教育執行現況與檢討」進行專題報告並備質詢，何欣純在質詢時表示，莫德納兒童疫苗目前陸續施打，但施打率只有3成太低，而BNT兒童疫苗即將進來，希望教育部提高兒童施打率，而且一旦開始放暑假，要叫學生返校施打疫苗比較不方便，希望教育部盡快施打。

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▲▼立法院教育委員會 教育部長潘文忠 衛福部次長薛瑞元 大考與學校防疫措施、兒童疫苗準備報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲教育部長潘文忠表示，BNT兒童疫苗會在暑假前施打。（圖／記者屠惠剛攝）

潘文忠表示，BNT兒童疫苗進來台灣的時間已經確定，而校園和衛生單位合作施打兒童疫苗，新疫苗進來後，會比照之前作法，先請家長詳閱說明書後，同意後讓學童在校園施打，或者可以到基層診所施打，BNT兒童疫苗會在暑假前施打。

另何欣純提到，目前不少縣市的小六學生，因為滿12歲，部分學校要這群學生到外面基層診所施打，希望教育部督促，讓學生一起在校園內施打，畢竟家長不一定有空帶孩子到基層診所施打疫苗。

潘文忠則認同何欣純建議並表示，會協調學校與相關單位，若家長覺得可以讓孩子在學校施打疫苗，教育部會讓孩子在學校施打，因為政府態度是鼓勵施打疫苗，學校要造冊也沒問題，不要因為年齡這一條線而有分別。

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