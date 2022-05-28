振興觀光！瞄準遊客及旅行社　花蓮縣府祭出特斯拉+30萬獎金

▲▼花蓮針對自由行遊客及旅行社推出花蓮永續樂遊2大獎勵方案，除了送出特斯拉汽車外還有高額獎金回饋。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

觀光局26日宣布將於今年9月投入55億元振興觀光產業。花蓮縣政府針對自由行遊客及旅行社推出花蓮永續樂遊2大獎勵方案，即日起至11月30日，遊客只要到花蓮合法旅宿住宿即有機會把Tesla汽車或Gogoro機車帶回家！另外旅行社帶團來花蓮，最高可獲得9萬獎勵金，總送客人數最多的旅行社還有高達30萬元的獎金！



觀光處長張志翔表示，縣府於今年2、3月疫情較為和緩之際，已預先為觀光振興做好準備，針對旅行社及遊客規劃2大獎勵方案，3月底即邀請全台500家旅行業者至花蓮參加「2022太平洋國旅觀光論壇暨產業媒合會」，透過論壇及辦理觀光景點踩線，並宣傳獎勵方案，鼓勵民眾在疫情趨緩時至花蓮旅遊。





旅遊獎勵方案一為「特斯拉等你抽」，不管是自由行或參加旅行團的民眾，只要於5月1日至11月30日期間，在花蓮合法旅宿業住宿，並前往本活動任一指定旅遊點或活動，即可參加抽獎，將Tesla汽車或Gogoro機車帶回家！

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方案二為針對旅行社推出「2022花蓮旅行社獎勵計畫」，活動期間（7、8月除外）旅行社帶30人以上團體在花蓮合法旅宿業住宿，並前往任一指定旅遊點或指定活動，即可獲得帶團獎勵金，每家旅行社最高可獲得9萬元獎勵金，帶團人數第一名的旅行社還可額外獲得30萬元獎金！申請方式採行程結束後，於活動網站線上申請。

兩項獎勵方案皆須前往指定旅遊點或指定活動的其中一項，指定旅遊點包含大石鼻山步道、七星潭、花蓮縣考古博物館、吉利潭及碧赫潭等人氣景點，以及「花蓮•獵香旅人-香味旅遊」地圖和「花蓮•外國老闆特色店鋪」地圖推薦旅遊點等，享受花蓮蜜香紅茶、精品咖啡、原民香料及香草組成的香味之旅，好想出國的民眾也可到外國老闆開設的餐廳及民宿作客，體驗道地的異國旅遊。

活動詳情請見活動官網https://trip.hl.gov.tw/；https://gtravel.hl.gov.tw/。

