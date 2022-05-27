特斯拉起火「電動門把突然鎖住」　妻指控：老公被困車內活活燒死

Lawsuit: Tesla's Door Handles Blamed for Broward Doctor's Death https://t.co/EDPnN6fGb5 — NBC 6 South Florida (@nbc6) May 25, 2022

記者李振慧／綜合報導

美國佛州48歲男子歐馬(Omar Awan)高速撞車發生車禍，導致所駕駛的特斯拉起火燃燒，最後不幸身亡。然而家屬指控，是因為特斯拉門把設計不良，歐馬才會受困在車內被活活燒死，近來決定向特斯拉公司提出控訴。

這起不幸事件2019年2月發生在佛州布勞沃德郡(Broward County)，身為五寶爸的歐馬駕駛特斯拉旗下車款Model S時發生車禍，導致車子起火燃燒，即使消防員把火熄滅，後來車體又再度自燃2次。妻子莉蓮娜(Liliana Awan)近來接受NBC6採訪時指控，丈夫不是死於車禍，而是被受困在特斯拉車中，才會被活活燒死。

負責調查事故的官員也表示，消防人員接到通知抵達現場，卻找不到特斯拉門把，他們雖然試圖破窗，但由於火勢實在太強大，最後還是無法及時把人救出。專家解釋，特斯拉門把為特殊設計，在駕駛時會縮回車內，停車時才會彈出，由於事故發生時車子突然斷電，所以門把才無法正常操作。

根據警方報告，歐馬當時車速高達127公里，後來也發現疑似酒駕痕跡，所以特斯拉公司表示，起火事件可能與車速過快有關，而非車體設計不良。不過驗屍報告指出，歐馬死因為吸入濃煙與燒傷，讓莉蓮娜決心提告，「他本來可以得救的，在這裡和我們的孩子在一起」。對於死者家屬最新指控，特斯拉公司目前尚未給予回應。

