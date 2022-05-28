兒童BNT疫苗搶打潮　新北：6／10前288醫療院所都可預約

▲兒童疫苗施打情形 。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

本土疫情嚴峻，近來頻傳兒童重症案例，疫苗何時施打備受關注。新北市副市長劉和然今（28）日指出，中央先前已配發9.5萬劑的兒童BNT疫苗至新北各區，由於民眾預約踴躍，中央已宣布，5/30會配發2萬劑，6/3還會再配發5.5萬劑。

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內COVID-19確定病例，16,001人採檢陽性，居住地為新北。居家照護執行中133,261人，居家隔離列管數25,059人。劉和然說明，這幾天以七日平均數來看，確診人數有趨緩的現象，大約在下週三，可以看到快篩陽等同確診這幾天實施的狀況，屆時會有一份詳細的報告，和民眾說明疫情發展會朝什麼樣的方向走。

▲新北兒童接種疫苗地點。（圖／新北市府提供，下同，點圖放大）

劉和然說明，這段時間，有發現幼兒施打疫苗的部分，還是有很多排隊的人潮，稍早新北獲指揮中心通知，5／30將配發2萬劑疫苗，6/3再配發5.5萬劑，如果有幼童在先前的意願調查沒有說要施打疫苗，但現在想要施打的話，隨時跟學校反應，都會再安排施打。

劉和然進一步指出，校園集中接種將從25日施打至6月10日，有221所國小及附幼將集中接種BNT疫苗，另外全市29區選定國小開設施打站，園方將通知有意願家長造冊，施打時間及地點則由各幼兒園通知家長。

此外，新北市也有26家醫院、233家診所、29區衛生所，共288處接種地點，鼓勵全市民儘速施打疫苗，以提升全國疫苗施打覆蓋率。

▼新北疫情狀況。（圖／新北市府提供）



