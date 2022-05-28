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雲林+1368！新增3死...2人已打滿3劑　有高血壓、糖尿病史

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（28）日新增1368例本土確診個案，分別為斗六310例，斗南173例，虎尾171例，西螺98例，土庫79例，北港77例，莿桐54例，古坑52例，麥寮50例，元長46例，林內43例，台西35例，二崙31例，口湖30例，水林25例，崙背24例，四湖15例，褒忠、東勢各13例，大埤29例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1368例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日1368例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-96歲，無症狀793人、輕症575人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有877人、確診者居家照護在管中有5424人。自5月2日統計至5月26日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10299人接種；5-11歲BNT兒童疫苗5月27日止已完成1718人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計18確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，今年度統計至今本土累計確診數共18851例，其中1例為兒童重症、18例為死亡，其餘為無症狀和輕症個案。今日新增之3名死亡確診個案，為2名男性及1名女性，年齡介於60至80多歲間，患有高血壓、糖尿病等慢性病，其中1位未接種疫苗，另2位已接種完整3劑疫苗，死亡日期介於5/18至5/24，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今日新增3例確診死亡個案，另再增7例PCR陽性死亡待判定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


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