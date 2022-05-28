累計2.2萬童打BNT　盧秀燕宣布開放「滿5歲到學齡前」院所預約

▲累計2.2萬童打BNT，盧秀燕再宣布台中今開放「滿5歲到學齡前」院所預約。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

全國今（28）日本土確診新增8萬835例，台中市新增9031例本土個案。市府統計，台中至今已經有2.2萬名孩童施打兒童BNT疫苗，市長盧秀燕今日主持防疫線上記者會宣布，5月30日至6月2日連續四天，台中市醫療院所展開第二波預約施打，即日起開放預約，對象是104/9/1至106/6/2出生的幼童，也就是滿5足歲到學齡前的兒童，家長都可以去269家合約院所預約。

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▲累計2.2萬童打BNT，盧秀燕再宣布台中今開放「滿5歲到學齡前」院所預約。（圖／記者游瓊華翻攝）



市府先前宣布第一波醫療院所預約的期程是5月26日至29日，目前各院所都已注射施打中，前兩天預計已替2萬2000名左右的兒童施打兒童BNT疫苗；加上第二波預約施打，等於從5月26日至6月2日連續8天，台中市的合約醫療院所都可接受預約施打，請家長留意時間。

盧秀燕指出，校園施打已從昨日開始，有三所校園共1684名學童接種，呼籲家長，已登記在校園施打的人，就留在校園施打，疫苗一定打的到，不要心急，整體台中市校園施打的期程是5月27日至6月15日。完成時間可說是六都第二快，市府持續加緊作業中。另外，有些家長誤會學校暫停實體課程，原定的疫苗施打計畫就取消，請家長放心，校園疫苗施打作業會如期開打，會請各校按照期程，讓學生返校依序施打。