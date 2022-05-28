南投+997！兒童併發腦炎案例增　高雄夫婦飆360km帶兒打BNT

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數997例，截至5月27日累計確診人數1萬4642例，居家隔離人數3223例，今日已解除隔離1000例，居家照護人數6895例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO 。

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數997例。（圖／南投縣政府提供）

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新冠肺炎合併兒童腦炎案例漸增，很多家長擔心孩子遭到感染、對疫苗不再觀望，南投縣政府今天安排在各衛生所等場所接種兒童BNT疫苗，凡是設籍南投或就讀縣內公、私立及鎮市立幼兒園，且年齡在5歲以上的孩子皆可施打，衛生局統計有1158人完成接種工作，接種率達6成53，其中以南投市317人最多，草屯鎮259人次之，埔里鎮有229人，名間鄉87人，竹山鎮82人等。

▲▼慈濟南投聯絡處兒童BNT施打情形。（圖／南投縣政府提供）

衛生局指出，南投市接種站設於慈濟南投聯絡處，清晨4、5點就有家長跑來排隊，也有有關心「金孫」打針的阿嬤也跟著出門，更有民眾全家總動員卡位；一對住在高雄的夫妻檔更帶著設籍南投的孩子，專程開車回南投接種，只盼孩子早點完成疫苗注射、多一層保護，為了這一針，路程來回估計就跑了360公里。

▲▼大批家長帶著孩子排隊施打BNT疫苗。（圖／南投縣政府提供）

有些5歲左右的兒童看到針頭就怕，醫護人員除了打針也要動腦動口哄孩子，聰明的護理師跟著喊「啊！」話剛說完、針己經打完，家長則抱起餘悸猶存的孩子不斷安撫。

衛生局長陳南松呼籲家長，接種後請讓孩子多喝開水，而接種後輕微發燒是正常現象，接種後24小時內可使用冰寶冰敷接種部份，減輕微熱不適情形；若有高燒超過39度或胸痛、呼吸喘、心跳異常加速時，則請儘速至醫院請醫師評估處理。