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彰化+3597！快篩陽可到139院所確認取藥　第2批BNT6／校園3開打

▲彰化今天新增3597例累計48，民眾一旦快篩陽性，可到139家院所確認拿藥。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化今天新增3597例累計48，民眾一旦快篩陽性，可到139家院所確認拿藥。（圖／彰化縣政府提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣今天新增3597例，包括6例未列案號，死亡人數累計48人，縣長王惠美表示，配合中央快篩陽即確診政策，民眾發現快篩陽性該怎麼辦？別緊張，可就近前往139家「快篩陽性確診暨抗病毒藥物治療院所」進行確認，不須PCR採檢，長者及高風險群體經醫師評估，即可開立抗病毒藥物治療。

王惠美表示，民眾快篩陽有確診疑慮，可就近到139家院所求助，事先電話詢問或戴好口罩前往，或請家人將快篩試劑與健保卡拿到診所，或視訊方式也可，如果醫師評估有快篩需求者，會再提供免費快篩試劑，具重症風險民眾，可就近前往19家「抗病毒藥物行動醫療站」醫院進行確認，不須PCR採檢，長者及高風險群體經醫師評估，開立抗病毒藥物治療。

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彰化滿5歲、未滿6歲的幼童約9000人，只能施打BNT疫苗，縣府預定在6月1日至2日設置幼童快打站，快打站提供5600劑，可供6成幼童施打，只要設籍彰化縣「滿5歲未滿6歲」幼童的家長，請在5月30日上午8時至5月31日下午5時到衛生局網頁預約。

至於5至11歲校園BNT疫苗接種時間，醫療團隊已經從5月25日起，陸續進入校園接種，預估接種率6-7成，中央第二批疫苗6月3日撥發，預計在6月8日前施打完畢，提醒國小小朋友配合分流，避免到合約醫療院所接種，滿6歲以上小朋友仍可選擇施打莫德納。

衛生局長葉彥伯說，近日發生多起兒童腦炎重症案例，如果小孩出現體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、頭痛、嘔吐、肌躍型抽搐、步態不穩等都是重症前驅症狀，必須注意，另外，今天起至6月30日前，65歲以上長者及55歲以上原住民接種各類疫苗，不分劑次，打就送2劑快篩。

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