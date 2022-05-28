討債不成開小貨車撞門「攻堅」砸店打人　桃警逮太陽盟暴力份子

▲桃園市警局刑警大隊查獲以陳姓男子為首的太陽聯盟成員，去年2月間率領十餘名小弟到李姓男子經營店面砸店。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府刑警大隊偵辦太陽聯盟成員涉嫌暴力犯罪案，查出陳姓男子去年2月間與李姓男子有財務糾紛協調未果，竟率十餘名小弟持棍棒，以小貨車衝撞鐵門「攻堅」後砸店毆人，警方專案小組長期蒐證後，向桃園地檢署聲請指揮偵辦，將陳男等成員拘捕到案，起出武士刀、太陽聯盟會旗等證物，全案依組織犯罪條例移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局刑警大隊查獲以陳姓男子為首的太陽聯盟成員，去年2月間小貨車「攻堅」李姓被害人經營店面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鑒於今年年底九合一選舉將屆，為防範可能的暴力案件與幫派介入選舉等治安問題，桃園市政府警察局5月27日執行多項專案勤務，同步執行「除暴專案行動」，依「對外封鎖、對內掃蕩」原則，統合所屬各單位警力，加強轄內治安維護、清查幫派組合聚合場所、圍事行業、八大行業及特定營業場所等暴力犯罪。

▲桃園市警局刑警大隊查獲以陳姓男子為首的太陽聯盟成員涉嫌暴力犯罪，起初太陽聯盟會旗、武士刀與手機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中針對以太陽聯盟（簡稱太陽盟）成員的陳姓男子，於去年1月間，因與李姓男子有財務糾紛，陳男率領十餘名小弟分持棍棒砸毀對方經營之宮廟；同年2月，與林姓男子因嫌隙調解未果，再度率眾尋仇，見對方店面鐵門深鎖，竟仿效警方攻堅方式，指揮小弟用小貨車以倒車「攻堅」撞破鐵門後，進入店內砸店、毆人，行徑十分囂張。

▲桃園市警局刑警大隊查獲以陳姓男子為首的太陽聯盟成員涉嫌暴力犯罪，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃市警局刑大隊偵四隊成立專案小組，經長期跟監蒐證，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並向桃園地法聲請搜索票，於5月中旬將陳男為首之太陽聯盟成員一舉成擒，偵訊後依違反組織犯罪防制條例，移送桃檢偵辦。

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