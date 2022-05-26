13歲少女謊稱被猥褻　只因「書讀不下去」！無辜男獲判無罪

▲一名少女因住在母親男性友人家中讀不下書，才謊稱被男子猥褻。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台中報導

台中一名王姓男子受友人之託，照顧她13歲女兒，卻被少女指控對其上下其手，王男喊冤，否認猥褻行為。不過，少女卻在自白書裡表示此事是自己捏造，只是因「書讀不下去」想和阿姨住才說謊，台中地院以檢方舉證不足，判王男無罪。

檢警調查，王男自2017年起受託照顧少女並同居，2019年6月至8月期間，卻多次在台中、花蓮住處摸少女胸部、脫其內褲後磨蹭大腿，因此依對未滿14歲之女子猥褻罪將王男起訴；審理時王男堅決否認做出猥褻犯行，且事後少女也有寫悔過書證明自己清白。

經比對少女於警詢、偵訊及審理時3次證詞，前兩次僅說有猥褻，第3次竟改口說不只猥褻也有性交行為，前後陳述均有明顯出入，有重大瑕疵。且法官詢問少女「被生殖器插入陰道時，是否感覺疼痛？」，少女竟答「應該會吧」，以猜測口氣回應，調閱少女驗傷診斷書，結果為「下體無明顯撕裂傷」，難認與少女敘述之情節是否為真。

另外，依王男提出少女所寫的自白書，內容中寫道，當初因為在王男家中住不下去，書也讀不下去，才會想去阿姨家住，阿姨覺得她怪怪的，問她有沒有被性侵或性騷擾，為了跟阿姨住一起，才騙她說有。最終法院認定猥褻證據不足，判王男無罪。