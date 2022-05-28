游泳教練帶10歲女童包廂嘿咻　辯「以為高中生」法官打臉判刑

▲一名曾擔任游泳教練的李姓男子，其先是透過網路遊戲結識一名10歲女童，竟將女童帶往電影包廂和她發生關係得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名李姓男子2020年間透過網路遊戲認識一名10歲女童，將女童約出看電影後，在未違反女童意願的情況下，和女童發生關係。事後李男因此被逮，但他堅稱不知道女童的年紀，表示她看起來像是「高中生」，更否認和女童性交，但警方也假扮成女童，向李男套話，成功套出關鍵證據，打臉李男。案經上訴至二審後，法官仍依與未滿14歲女子性交，判處李男有期徒刑3年4月。

判決書指出，李姓男子2020年先是透過網路遊戲「傳說對決」，因此結識當時年僅10歲的女童。不料李男竟以看電影名義，將女童約出前往台中某電影包廂內，在未違反女童意願的前提下，和女童發生關係。

而事後直到去年1月，女童在學校和同學聊天之際，無意間透露她曾和李男發生關係，同學一聽立刻向老師通報，再由老師緊急向女童的父母通報，才讓整起事件曝光。

李男應訊時向檢警坦承，確實透過網路遊戲而認識女童，但強調絕無和女童發生關係。他表示，他只和女童出去一次，且是在包廂內看電影，並沒有從事性行為，而當天相處的感覺讓他覺得不太合適，因此回去就沒有聊天了。

李男還指出，從女童的外表和穿著來看，他以為女童是高中生，主張自己並不知道女童的真實年齡。

不過女童應訊時卻指證歷歷，且前後證述相符，加上員警事後曾假扮女童身分向李男套話，詢問李男，「那我們禮拜五要一樣看恐怖的嗎」，李男卻回以，「我笑，我們根本沒在看」，員警眼見李男上鉤接著詢問，「還敢說，你會帶套套吧？上次跟你做完有點擔心月經不來」，李男回，「有帶欸」；員警再乘勝追擊，「你用什麼牌子的套套，會不會容易破壓」，李男回，「還好吧，我也不知道欸，妳那個什麼時候來」等語，讓法官不採信李男的證詞。

法官也指出，李男因此遭訴後，先是向檢警表示自己和女童的關係「大概算是扮情侶關係」，但在庭審時卻又改稱，「只有和女童出去一次，覺得不太合適，就比較沒聊天」等語，意在強調他和女童關係疏離，並無深交，前後證詞不一。

法官透露，如果李男真的只和女童僅相約碰面一次，在無其他出遊紀錄，又假設李男當天真的在包廂內專注看電影的話，應該會對此次見面過程印象深刻，而一般電影播放時間多在1.5小時以上，李男如果真的有在看，就不會完全不知道電影的片名及播放內容，其出庭時卻表示完全不記得電影片名和內容。

法官表示，李男曾自述自己當過游泳教練，教過任何年紀的學員，顯見並非毫無社會經驗之人，對於相處對象是否為未滿14歲之幼女，應具有相當程度的判斷能力。

而李男先是自稱和女童的關係為「半情侶關係」，可見雙方具有相當程度知信任之處，儘管女童向李男謊報自己年齡為13歲，但仍為未滿14歲之少女，因此不採信李男主張自己無從得知女童年齡等辯詞，認為李男犯罪事實明確，依與未滿14歲女自性交罪，判處有期徒刑3年4月。

李男不服，上訴二審，但法官仍認為原判決審理無誤，駁回李男上訴，維持原判。全案仍可上訴。