衰捲13年「文山之狼2.0」！撿屍男強吻醉女　竟辯：護花小福利

▲廖男涉嫌撿屍強吻酒醉女子遭偵辦，差點因此捲入13年前的「文山之狼」案。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

廖姓男子因涉及撿屍猥褻案件，被警方採集DNA檢體比對，捲入13年前震驚社會的台北「文山之狼」連續性侵案件，日前檢察官已排除他與「文山之狼」的關係，但對於撿屍猥褻案件，廖男辯稱當時送酒醉的女性友人回家，女子為答謝他，自願獻吻當「小福利」，台北地檢署不採信廖男辯詞，27日依強制猥褻起訴廖男。

檢警調查，廖男2021年中的時候，和友人一起外出喝酒，結束後，友人的同行女性友人喝醉了，廖男自告奮勇，願意陪同搭計程車送女子回家，結果到女子家門時，廖男強行索吻，女子伸手抗拒掙扎也躲不過，事後去驗傷報警。

廖男到案辯稱，是女子自己說，為了謝謝他陪同搭計程車，所以可以讓他親一下當「小福利」，後來他在女子家門領取小福利，並未違反女子意願，但檢察官認為廖男和女子是第1天見面認識，加上女子手部有掙扎傷勢等事證，認定廖男涉嫌強制猥褻，依法提起公訴。

就在偵辦這起撿屍猥褻案期間，警方依法對涉及妨害性自主的廖男採集DNA進行比對，赫然發現與13年前「文山之狼」現場菸蒂上唾液相符，雖然當時「文山之狼」本尊郭勳賢已被判刑26年5月定讞服刑中，但警方仍懷疑廖男可能是從未曝光的共犯，將他另案送辦。

但因廖男矢口否認涉及文山之狼案，堅稱他當年剛巧就住在採集到菸蒂的靜心國小附近，加上當時案件被害人指證過，只有郭勳賢一人犯案，台北地檢署已於20日處分不起訴廖男所涉文山之狼案。