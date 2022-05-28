　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／違停密錄器曝光仍止不住火　徐巧芯10:30親說明

記者蘇晏男／台北報導

台北市信義警昨晚公布台北市議員徐巧芯違停紅線密錄器影像，但包括名嘴周玉蔻及幾名非藍營民代，仍緊咬耍官威爭議，徐巧芯更槓上周玉蔻，表明要用彼此的職涯作為對賭以證清白。針對警方公布密錄器影像，徐巧芯今（28日）上午10時半許於台北市議會親上火線說明。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲徐巧芯違停密錄器畫面。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯違停密錄器畫面。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

信義警方局27日晚間公布徐巧芯的密錄器影像，2分鐘的片段顯示，員警看到一輛車違停後，默默說出「徐巧芯」三個字。接著徐巧芯老公現身表示要開走了，員警則詢問是否為駕駛，有無帶證件，並直言「我會開單」喔，這邊紅線；儘管徐巧芯老公2次表達要開走了，員警仍執意要開單，因此徐巧芯老公仍遞出證件。幾秒後，徐巧芯現身並立刻表明身分，也反問「如果友人的話，你們是先用勸導嗎？之前有問過警察局，都是這樣跟我講的，啊什麼時候變成直接開啊？」

員警聽聞後退還證件，但徐巧芯說：「沒關係，你要開就開」，並再次做上述詢問。員警回應剛才車上沒人，徐巧芯則表示「他（指老公）要馬上下來了，沒關係我們再回去講嘛」。員警又說「不用回去講，就請離開就好」，並再次遞還證件，只是徐巧芯沒收。接著，徐巧芯老公數次表示可以開單，徐巧芯也表示自己不是缺900塊，但最後員警仍未開單。

在密錄器影像公開不久，周玉蔻在臉書發文嗆徐巧芯滾出政壇，並質疑，「二分鐘？騙誰啊？二分鐘就已經那麼不堪了，全部內容呢？」今早又嗆徐巧芯轉移焦點，選擇性公布密錄器片段，解決不了施壓警員不開單，又威脅事後再銷單的醜陋事實。

周玉蔻也說，再提醒妳「徐違停」一百次，本人解嚴前就在媒體界工作，再三年滿半個世紀，妖魔鬼怪見過無數，仍然屹立不搖自有專業努力的功力，妳這種小鬼頭、小模小様揑造、抹黑、說謊、人身攻擊的技倆，手法過於低劣，沒效！不要再醜人多作怪啦。

對此，徐巧芯反擊稱要跟周玉蔻對賭，警察局與自己所公布的密錄器如果有任何遺漏，「我退出政壇」；如果沒有，妳退出媒體圈。敢？請回應。徐巧芯也說，根據密錄器內容，她從未要求警員不開單，當下與事後也沒有透過任何管道威脅銷單，請修正妳（周玉蔻）的內容，「不然我會提吿。」

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
快訊／高雄前金區無預警停電！　緊急搶修中
前台大醫估「高峰曲線下滑」時間點！　3關鍵決定疫情到多低
延長線地獄用法「恐致火燒連環船」　6關鍵必看
快訊／造謠「不給開單」網友GG！　徐巧芯將提告
快訊／朱芯儀乳癌切除！　老公曝「最新病況」哭了
郭彥均「醫護友對話」疑點露餡！　醫揭數據怒打臉
半夜1：00經過診所！他驚見「兒童BNT已在排」　守門畫面曝
突然好想喝水…蘆洲男衝撞消防栓！車頭凹陷高壓噴泉淹馬路
「台義搶女大戰」最高院被判違憲　空姐3點聲明謝大法官
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

促轉會擬規劃拆中正紀念堂銅像　蔣萬安怒批政府：吃飽太閒？

快訊／造謠「不給開單」網友GG　徐巧芯將提告　

憂345.6億振興「患寡更患不均」　張其祿：蔡政府缺遠見

「0－6歲」政府發免費快篩劑　蔣萬安轟：現在才提出補救已不足

批政府不給藥害死人　曾銘宗：47%死亡病例3天內亡「給藥太慢」

LIVE／違停密錄器曝光仍止不住火　徐巧芯10:30親說明

陳亭妃指紓困放生小黃大巴司機　蘇貞昌：錢花在刀口上

烏俄戰爭啟示　吳釗燮：「民主」是台灣抗中重要資產

郭彥均慘了！稱「很多孩子走了」　蘇貞昌斥不實謠言要查辦

游淑慧轟周玉蔻禍害半世紀　挺徐巧芯提告「跟惡人講道理多此一舉」

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

本土+94808暴增126死　中重症個案再創新高！

促轉會擬規劃拆中正紀念堂銅像　蔣萬安怒批政府：吃飽太閒？

快訊／造謠「不給開單」網友GG　徐巧芯將提告　

憂345.6億振興「患寡更患不均」　張其祿：蔡政府缺遠見

「0－6歲」政府發免費快篩劑　蔣萬安轟：現在才提出補救已不足

批政府不給藥害死人　曾銘宗：47%死亡病例3天內亡「給藥太慢」

LIVE／違停密錄器曝光仍止不住火　徐巧芯10:30親說明

陳亭妃指紓困放生小黃大巴司機　蘇貞昌：錢花在刀口上

烏俄戰爭啟示　吳釗燮：「民主」是台灣抗中重要資產

郭彥均慘了！稱「很多孩子走了」　蘇貞昌斥不實謠言要查辦

游淑慧轟周玉蔻禍害半世紀　挺徐巧芯提告「跟惡人講道理多此一舉」

酥香鬆超涮嘴！豐原菱角酥攤夯到快被人潮淹沒　僅此一家絕無分店

金正恩動怒下令徹查！北韓新義州居民確診逃中國　恐依軍法判死刑

電擊棒攻擊拘禁還性侵　損友幫忙趁機摸下體...辯：測心跳

最快1天猛爆急性腦炎！急診醫曝「孩子這樣做」可降低腦炎機率

樂天新增5人快篩陽性　花蓮本周全部延賽

愛犬骨灰撒池塘「熟悉身影」浮出　媽見最後告別淚崩：在彩虹等你

快訊／高雄前金區無預警停電！　台電緊急搶修中

法網／盧布列夫失控被罰8千美元　貝古摔拍嚇到小球迷同樣罰

台北超美「七彩粉粿」配雪花冰絕對暢快！沾濃郁黑糖醬甜蜜更升級

前台大醫估「高峰曲線下滑」時間點！3關鍵決定疫情到多低

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

徐巧芯「違停密錄器」完整對話　這句話後警不開單

蔡易餘看球被拍到　畫面曝光網全歪樓

郭彥均慘了！蘇貞昌斥不實：要查辦

王浩宇抓徐巧芯5句話　明顯施壓

徐巧芯：要求警方公布密錄器影片

徐巧芯「違停密錄器」曝光　周玉蔻譙文連發

力挺郭彥均「講真話」　正妹主持人轟陳時中：笑得出來？

快訊／徐巧芯將提告造謠網友　

快訊／柯文哲兒子染疫昏倒失去意識　陳佩琪急打119送醫

挺徐巧芯提告　游淑慧：周玉蔻禍害半世紀

立委指政府紓困放生小黃　蘇貞昌：錢花在刀口上

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

徐巧芯違停風暴未歇！員警遭記2支申誡　柯文哲：我再問問局長怎麼回事

勞工確診、匡列怎麼請假？　勞動部兩張圖解答、居隔書可30日內補提

更多熱門

相關新聞

徐巧芯「這句話」讓基層員警憂秋後算帳

徐巧芯「這句話」讓基層員警憂秋後算帳

台北市警察局表示，市議員徐巧芯交通違規一案本來屬於單純的交通違規事件，但外界連日來的討論及臆測，已偏離事實，造成社會大眾錯誤認知，也對警察執法公正性產生質疑。為杜絕外界以訛傳訛，警方也提供畫面給北市議員徐巧芯，進而警察局也在27日晚間公布密錄器影像，基層警員看過畫面表示，「回去再講」四個字真的會讓警員有秋後算帳的疑慮。

挺徐巧芯提告　游淑慧：周玉蔻禍害半世紀

挺徐巧芯提告　游淑慧：周玉蔻禍害半世紀

徐巧芯「違停密錄器」曝光　周玉蔻譙文連發

徐巧芯「違停密錄器」曝光　周玉蔻譙文連發

徐巧芯「違停密錄器」完整對話　這句話後警不開單

徐巧芯「違停密錄器」完整對話　這句話後警不開單

王浩宇抓徐巧芯5句話　明顯施壓

王浩宇抓徐巧芯5句話　明顯施壓

關鍵字：

徐巧芯周玉蔻違停密錄器

讀者迴響

熱門新聞

強尼戴普、安珀赫德「延長加賽」

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

現場「安珀警報」巨響打斷法庭

律師酸安珀赫德：人生代表作

女星墜河慘死大逆轉！爆「死前被逼賣身拍裸照」

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

徐巧芯「違停密錄器」完整對話　這句話後警不開單

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

雨神終於離開　今明「熱如盛夏」上看34℃

陽台見龜屍殼有咒文！他掀開傻眼

「很多孩子走了」是操作？19個粉專同時發文

女友胸前刺阿公　他嘿咻見「深情凝視」崩潰

為何租屋大多「限女」？內行曝背後原因

朱芯儀乳癌切除！老公「曝最新病況」哭了：

更多

最夯影音

更多
柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤
徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面