快訊／造謠「不給開單」網友GG！　徐巧芯將提告

記者蘇晏男／台北報導

台北市信義警昨晚公布台北市議員徐巧芯違停紅線密錄器，再次引起討論。徐巧芯今（28日）上午召開記者會再次對違停表達道歉，並說自己影片中語氣平和，證明沒有施壓，可能是說者無心、聽者有意，但身為公眾人物，她接受各種檢驗。不過，徐巧芯也指出一開始爆料，是說她不讓員警開單，這是明確的惡意跟抹黑，所以對爆料者仍會堅持提告。

日前有名PTT網友「Vek1112」在八卦版替警察友人發聲，指控徐巧芯違停紅線卻耍官威不給開單，不過徐則澄清自己4-5次告知說可以開單，但對方不願意，事發員警所屬的信義警分局也證實，徐巧芯未要求不開單；事隔數日，該員警被記2支申誡，至於Vek1112被認為造謠，不僅被挖出與長期臉書粉專「柯粉的超譯天地」的其一管理者同名，其任教的羅東國小也透露將召開考績會議懲處。然而，由於信義警分局遲未公布密錄器，引起周玉蔻及台北市議員苗博雅、林穎孟質疑。

信義警方局27日晚間公布徐巧芯的密錄器影像，2分鐘的片段顯示，員警看到一輛車違停後，默默說出「徐巧芯」三個字。接著徐巧芯老公現身表示要開走了，員警則詢問是否為駕駛，有無帶證件，並直言「我會開單」喔，這邊紅線；儘管徐巧芯老公2次表達要開走了，員警仍執意要開單，因此徐巧芯老公仍遞出證件。幾秒後，徐巧芯現身並立刻表明身分，也反問「如果友人的話，你們是先用勸導嗎？之前有問過警察局，都是這樣跟我講的，啊什麼時候變成直接開啊？」

員警聽聞後退還證件，但徐巧芯說：「沒關係，你要開就開」，並再次做上述詢問。員警回應剛才車上沒人，徐巧芯則表示「他（指老公）要馬上下來了，沒關係我們再回去講嘛」。員警又說「不用回去講，就請離開就好」，並再次遞還證件，只是徐巧芯沒收。接著，徐巧芯老公數次表示可以開單，徐巧芯也表示自己不是缺900塊，但最後員警仍未開單。