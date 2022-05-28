警密錄器之戰！周玉蔻譙：2分鐘騙誰啊？　徐巧芯嗆對賭「退政壇」

記者葉國吏／綜合報導

台北市議員徐巧芯紅線違停一案，警察局27日晚間終於公布密錄器影像，徐巧芯本人也在臉書分享密錄器完整版本，並發文向資深媒體人周玉蔻喊話「換妳公布通聯紀錄了」。周玉蔻則連發2文回擊「二分鐘？騙誰啊？」徐巧芯則直接跟她對賭「有任何遺漏，我退出政壇。」

▲徐巧芯違停密錄器公布。（圖／翻攝臉書／徐巧芯）

徐巧芯27日透露，她看密錄器影片發現，員警一開始掃描車牌時，就應該知道車主是她，「他不僅唸出我的姓名還透露出興沖沖的語氣，讓我實在很懷疑整個過程，包括後續說謊欺騙上司、找疑似網軍的朋友爆料，後續網軍一條龍，再搭配周女節目的追殺大戲，這一連串到底是巧合還是刻意為之的一場局」。

▲徐巧芯在臉書發文要求周玉蔻公開通聯紀錄。（圖／記者葉國吏翻攝）

最後密錄器影片公開，徐巧芯也在臉書發文，要求周玉蔻提供與衛生局、萬芳醫院到府PCR採檢的通聯記錄，不公開包括對話過程等通聯，就是不敢，就是特權」。

▲▼周玉蔻今早連發2文回嗆徐巧芯。（圖／記者葉國吏翻攝）

對此周玉蔻28日一早連發2文「二分鐘？騙誰啊？二分鐘就已經那麼不堪了，全部內容呢？」、「徐巧芯！再說一百次！轉移焦點、選擇性公布密錄器二分鐘片斷，解決不了妳施壓警員不要開單，又威脅事後再消單的醜陋事實！」、「若是光明正大，心內無鬼，就請台北市警察局公布密錄器完整影像！」、「徐巧芯滾出政壇。」

▲徐巧芯嗆對賭。（圖／記者葉國吏翻攝）



面對周玉蔻連發2文，徐巧芯也回嗆對賭「在這裡直接跟你嗆賭，警察局與我所公布的密錄器如果有任何遺漏，我退出政壇；如果沒有，你退出媒體圈。敢？請回應。」