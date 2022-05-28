游淑慧轟周玉蔻禍害半世紀　挺徐巧芯提告「跟惡人講道理多此一舉」

記者蘇晏男／台北報導

台北市信義警分局昨晚公布市議員徐巧芯違停紅線的密錄器影像，但名嘴周玉蔻砲轟片段僅2分鐘，是選擇性公開，轉移焦點，並嗆徐滾出政壇。徐巧芯今（28日）上午回擊要跟周玉蔻對賭，如果密錄器有任何遺漏，她退出政壇；但若無，則周退出政壇。而台北市議員游淑慧見狀，留言挺徐巧芯提告，「跟惡人講道理…多此一舉。」

日前有名PTT網友「Vek1112」在八卦版替警察友人發聲，指控徐巧芯違停紅線卻耍官威不給開單，不過徐則澄清自己4-5次告知說可以開單，但對方不願意，事發員警所屬的信義警分局也證實，徐巧芯未要求不開單；事隔數日，該員警被記2支申誡，至於Vek1112被認為造謠，不僅被挖出與長期臉書粉專「柯粉的超譯天地」的其一管理者同名，其任教的羅東國小也透露將召開考績會議懲處。然而，由於信義警分局遲未公布密錄器，引起周玉蔻及台北市議員苗博雅、林穎孟質疑。

信義警方局27日晚間公布徐巧芯的密錄器影像，2分鐘的片段顯示，員警看到一輛車違停後，默默說出「徐巧芯」三個字。接著徐巧芯老公現身表示要開走了，員警則詢問是否為駕駛，有無帶證件，並直言「我會開單喔，這邊紅線」；儘管徐巧芯老公2次表達要開走了，員警執意要開單，因此徐巧芯老公仍遞出證件。幾秒後，徐巧芯現身並立刻表明身分，也反問「如果友人的話，你們是先用勸導嗎？之前有問過警察局，都是這樣跟我講的，啊什麼時候變成直接開啊？」

員警聽聞後退還證件，但徐巧芯說：「沒關係，你要開就開」，並再次做上述詢問。員警回應剛才車上沒人，徐巧芯則表示「他（指老公）要馬上下來了嘛，沒關係我們再回去講嘛」。員警又說「不用回去講，就請離開就好」，並再次遞還證件，只是徐巧芯沒收。接著，徐巧芯老公數次表示可以開單，徐巧芯也說自己不是缺900塊，但最後員警仍未開單。

在密錄器影像公開不久，周玉蔻在臉書發文嗆徐巧芯滾出政壇，並質疑，「二分鐘？騙誰啊？二分鐘就已經那麼不堪了，全部內容呢？」今早又嗆徐巧芯轉移焦點，選擇性公布密錄器片段，解決不了施壓警員不開單，又威脅事後再銷單的醜陋事實。

周玉蔻也說，再提醒妳「徐違停」一百次，本人解嚴前就在媒體界工作，再三年滿半個世紀，妖魔鬼怪見過無數，仍然屹立不搖自有專業努力的功力，妳這種小鬼頭、小模小様揑造、抹黑、說謊、人身攻擊的技倆，手法過於低劣，沒效！不要再醜人多作怪啦。

對此，徐巧芯反擊稱要跟周玉蔻對賭，警察局與自己所公布的密錄器如果有任何遺漏，「我退出政壇」；如果沒有，妳退出媒體圈。敢？請回應。徐巧芯也說，根據密錄器內容，她從未要求警員不開單，當下與事後也沒有透過任何管道威脅銷單，請修正妳（周玉蔻）的內容，「不然我會提吿。」

游淑慧見狀，在徐巧芯臉書文下留言，「提告吧，跟惡人講道理…多此一舉。如果是禍害半世紀，有什麼好說嘴。」

▼徐巧芯違停密錄器畫面。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）