　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

徐巧芯違停！「這句話」讓基層警憂秋後算帳　當下未開單恐涉瀆職

記者邱中岳／台北報導

台北市警察局表示，市議員徐巧芯交通違規一案本來屬於單純的交通違規事件，但外界連日來的討論及臆測，已偏離事實，造成社會大眾錯誤認知，也對警察執法公正性產生質疑。為杜絕外界以訛傳訛，警方也提供畫面給北市議員徐巧芯，進而警察局也在27日晚間公布密錄器影像，基層警員研究完指出，「回去再講」真的會讓警員有秋後算帳的疑慮，且當下未開單，警員恐涉瀆職罪。

北市警局在27日主動公布密錄器畫面，畫面中警員先自行搜尋車牌，發現車主是徐巧芯，自己喃喃自語的唸完徐的名字後，突然一名男子走向警員，主動表明要開走了，不過，警員表示，紅線又巷子狹窄，必須開單。此時，徐巧芯也從店內走出來表明身分，直接表明「我是徐巧芯喔」，並表示車子是自己的。

▲▼市議員徐巧芯與警員秘錄器畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲徐巧芯違停延燒市警局公布密錄器，基層警員認為「回去再講」這句話有爭議。（圖／記者邱中岳翻攝）

徐巧芯當下表示，這是她的車，並詢問現行規定不是都說先勸導嗎？警察局都是這樣說的，「怎麼現在變成直接開了？」隨後，徐巧芯認為「不是說先勸導，怎麼變成直接開了？」徐巧芯接著說「沒關係，你要開就開，問過很多次，車上有人就可以勸導」，警員回覆「但車上沒人」。

徐巧芯也直接表示，「沒關係，那我們回去再講」，但警員直言「請離開」、「不用回去講」。男助理則在一旁表示，「沒關係啦，給他開啦」，徐巧芯則說到，「不缺9百」，面對警員請2人離開，男助理則搭腔「你開掉啦，你這樣我們也不好做」，警員則回覆，「不用，開了我更不好做」。最後男助理說了不好意思，便與徐巧芯上車離開。

▲▼市議員徐巧芯與警員秘錄器畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市議員徐巧芯違停風波延燒市警局公布密錄器，基層警員曝「勸導也是有規定的」。（圖／記者邱中岳翻攝）

信義分局事後依照規定開單，並開出9百元的違規停車罰單，但是事後補開單，被認定當時值勤警員並沒有依規定製單，所以市警局也找來信義分局研議，該名警員當時未開單舉發，恐將涉及「瀆職」，目前全案由市警局督察室以及信義分局督察組全力調查。

基層警員指出，在開單確實有勸導的裁量權，但是這樣的狀況下，因巷弄狹小、又是紅線，會影響許多用路人，如果民眾都這樣違規停車，每個人都說要勸導，這樣其他要通過巷弄內的其他用路人怎麼辦，即使違規停車的人很快出來移車，但是警方到場前可能已經造成現場用路人難以通行。

此為針對徐巧芯以及男助理的對話，基層警員指出，徐巧芯說「回去再講」，這句話最有爭議，每個人的解讀不同，如果針對男助理就沒有疑慮，但是這要跟開單的基層警員說，恐會被誤以為是要「秋後算帳嗎？」如果沒有這句話，其實就不會有這麼大的風波，因為每個人對於一句話的理解想法不同。

基層警員也透露，公布影片的意義是想澄清甚麼？其實就是一句話各自解讀而已，違規停車確實有勸導的相關規定，但主要是依據違規停車的現況以及時段，是否影響交通順暢度，但是巷弄狹小又是紅線，基層警員自認「如果是我，我也會照樣開單舉發」。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
快訊／高雄前金區無預警停電！　緊急搶修中
前台大醫估「高峰曲線下滑」時間點！　3關鍵決定疫情到多低
延長線地獄用法「恐致火燒連環船」　6關鍵必看
快訊／造謠「不給開單」網友GG！　徐巧芯將提告
快訊／朱芯儀乳癌切除！　老公曝「最新病況」哭了
郭彥均「醫護友對話」疑點露餡！　醫揭數據怒打臉
半夜1：00經過診所！他驚見「兒童BNT已在排」　守門畫面曝
突然好想喝水…蘆洲男衝撞消防栓！車頭凹陷高壓噴泉淹馬路
「台義搶女大戰」最高院被判違憲　空姐3點聲明謝大法官
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台3線阿婆灣大執法　超速越線無照都來了...一週取締109件違規

高雄佛牌店惡火搶救畫面曝！　哥喊弟「趕快走」自己卻不治　

連日大雨中橫一噸重大石砸落　幸無人車經過...工程人員冒雨搶通

快訊／高雄佛牌店惡火！他疑為救狗被嗆昏　鄰居嘆：本來有機會逃

「台義搶女大戰」最高院被判違憲　空姐3點聲明謝大法官

突然好想喝水…酒駕男竟衝撞消防栓！車頭凹陷高壓噴泉淹馬路

西螺農產集貨場槍擊案　警再逮兩嫌...否認涉案獲交保

徐巧芯違停！「這句話」讓基層警憂秋後算帳　當下未開單恐涉瀆職

嘉義自小客擦撞機車　飛50公尺衝進對向店家...路人驚悚目擊

快訊／高雄三民區住宅大樓火警！　1男子無生命跡象1送醫

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

本土+94808暴增126死　中重症個案再創新高！

台3線阿婆灣大執法　超速越線無照都來了...一週取締109件違規

高雄佛牌店惡火搶救畫面曝！　哥喊弟「趕快走」自己卻不治　

連日大雨中橫一噸重大石砸落　幸無人車經過...工程人員冒雨搶通

快訊／高雄佛牌店惡火！他疑為救狗被嗆昏　鄰居嘆：本來有機會逃

「台義搶女大戰」最高院被判違憲　空姐3點聲明謝大法官

突然好想喝水…酒駕男竟衝撞消防栓！車頭凹陷高壓噴泉淹馬路

西螺農產集貨場槍擊案　警再逮兩嫌...否認涉案獲交保

徐巧芯違停！「這句話」讓基層警憂秋後算帳　當下未開單恐涉瀆職

嘉義自小客擦撞機車　飛50公尺衝進對向店家...路人驚悚目擊

快訊／高雄三民區住宅大樓火警！　1男子無生命跡象1送醫

最快1天猛爆急性腦炎！急診醫曝「孩子這樣做」可降低腦炎機率

樂天新增5人快篩陽性　花蓮本周全部延賽

愛犬骨灰撒池塘「熟悉身影」浮出　媽見最後告別淚崩：在彩虹等你

快訊／高雄前金區無預警停電！　台電緊急搶修中

法網／盧布列夫失控被罰8千美元　貝古摔拍嚇到小球迷同樣罰

台北超美「七彩粉粿」配雪花冰絕對暢快！沾濃郁黑糖醬甜蜜更升級

前台大醫估「高峰曲線下滑」時間點！3關鍵決定疫情到多低

台3線阿婆灣大執法　超速越線無照都來了...一週取締109件違規

集結30間餐飲品牌！「大。基隆市」飲食文化市集6／17登場

《吃在天母》致敬義式美味　天母「LA PASTA 義麵屋」的老牌魅力

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

補教業執行長猝死　妻收遺物見偷吃片崩潰

快訊／台61槽車猛撞側翻　南下全線封閉

即／高市衛生局員工墜樓慘死！地面留下大片血跡

確診男提早21hr自動解隔　酒駕被攔還嗆警

雨夜迴轉擊落22歲騎士　他腦部重創躺地顫抖

三寶駕駛突衝出迴轉　騎士閃不過成冤魂

徐巧芯違停事件　警方「被迫」公布密錄器畫面

徐巧芯「這句話」讓基層員警憂秋後算帳

即／高雄住宅大樓火警　1男子無生命跡象

他設監視器看孩　卻目擊妻吻家教

即／台61線南下50.6K 化學車翻覆

大稻埕墜河男子搶救亡　弟曝：他剛開完刀

情侶雙載上演餵食秀　閃光引來警察卻因這事慘了

更多熱門

相關新聞

挺徐巧芯提告　游淑慧：周玉蔻禍害半世紀

挺徐巧芯提告　游淑慧：周玉蔻禍害半世紀

台北市信義警分局昨晚公布市議員徐巧芯違停紅線的密錄器影像，但名嘴周玉蔻砲轟片段僅2分鐘，是選擇性公開，轉移焦點，並嗆徐滾出政壇。徐巧芯今（28日）上午回擊要跟周玉蔻對賭，如果密錄器有任何遺漏，她退出政壇；但若無，則周退出政壇。而台北市議員游淑慧見狀，留言挺徐巧芯提告，「跟惡人講道理…多此一舉。」

徐巧芯「違停密錄器」曝光　周玉蔻譙文連發

徐巧芯「違停密錄器」曝光　周玉蔻譙文連發

他無罩住宿被拒躺旅館外 警員勸離被反咬一口

他無罩住宿被拒躺旅館外 警員勸離被反咬一口

徐巧芯「違停密錄器」完整對話　這句話後警不開單

徐巧芯「違停密錄器」完整對話　這句話後警不開單

王浩宇抓徐巧芯5句話　明顯施壓

王浩宇抓徐巧芯5句話　明顯施壓

關鍵字：

徐巧芯基層警員北市警局

讀者迴響

熱門新聞

強尼戴普、安珀赫德「延長加賽」

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

現場「安珀警報」巨響打斷法庭

律師酸安珀赫德：人生代表作

女星墜河慘死大逆轉！爆「死前被逼賣身拍裸照」

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

徐巧芯「違停密錄器」完整對話　這句話後警不開單

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

雨神終於離開　今明「熱如盛夏」上看34℃

陽台見龜屍殼有咒文！他掀開傻眼

「很多孩子走了」是操作？19個粉專同時發文

女友胸前刺阿公　他嘿咻見「深情凝視」崩潰

為何租屋大多「限女」？內行曝背後原因

朱芯儀乳癌切除！老公「曝最新病況」哭了：

更多

最夯影音

更多
柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤
徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面