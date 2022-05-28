徐巧芯違停！「這句話」讓基層警憂秋後算帳　當下未開單恐涉瀆職

記者邱中岳／台北報導

台北市警察局表示，市議員徐巧芯交通違規一案本來屬於單純的交通違規事件，但外界連日來的討論及臆測，已偏離事實，造成社會大眾錯誤認知，也對警察執法公正性產生質疑。為杜絕外界以訛傳訛，警方也提供畫面給北市議員徐巧芯，進而警察局也在27日晚間公布密錄器影像，基層警員研究完指出，「回去再講」真的會讓警員有秋後算帳的疑慮，且當下未開單，警員恐涉瀆職罪。

北市警局在27日主動公布密錄器畫面，畫面中警員先自行搜尋車牌，發現車主是徐巧芯，自己喃喃自語的唸完徐的名字後，突然一名男子走向警員，主動表明要開走了，不過，警員表示，紅線又巷子狹窄，必須開單。此時，徐巧芯也從店內走出來表明身分，直接表明「我是徐巧芯喔」，並表示車子是自己的。

▲徐巧芯違停延燒市警局公布密錄器，基層警員認為「回去再講」這句話有爭議。（圖／記者邱中岳翻攝）

徐巧芯當下表示，這是她的車，並詢問現行規定不是都說先勸導嗎？警察局都是這樣說的，「怎麼現在變成直接開了？」隨後，徐巧芯認為「不是說先勸導，怎麼變成直接開了？」徐巧芯接著說「沒關係，你要開就開，問過很多次，車上有人就可以勸導」，警員回覆「但車上沒人」。

徐巧芯也直接表示，「沒關係，那我們回去再講」，但警員直言「請離開」、「不用回去講」。男助理則在一旁表示，「沒關係啦，給他開啦」，徐巧芯則說到，「不缺9百」，面對警員請2人離開，男助理則搭腔「你開掉啦，你這樣我們也不好做」，警員則回覆，「不用，開了我更不好做」。最後男助理說了不好意思，便與徐巧芯上車離開。

▲北市議員徐巧芯違停風波延燒市警局公布密錄器，基層警員曝「勸導也是有規定的」。（圖／記者邱中岳翻攝）

信義分局事後依照規定開單，並開出9百元的違規停車罰單，但是事後補開單，被認定當時值勤警員並沒有依規定製單，所以市警局也找來信義分局研議，該名警員當時未開單舉發，恐將涉及「瀆職」，目前全案由市警局督察室以及信義分局督察組全力調查。

基層警員指出，在開單確實有勸導的裁量權，但是這樣的狀況下，因巷弄狹小、又是紅線，會影響許多用路人，如果民眾都這樣違規停車，每個人都說要勸導，這樣其他要通過巷弄內的其他用路人怎麼辦，即使違規停車的人很快出來移車，但是警方到場前可能已經造成現場用路人難以通行。

此為針對徐巧芯以及男助理的對話，基層警員指出，徐巧芯說「回去再講」，這句話最有爭議，每個人的解讀不同，如果針對男助理就沒有疑慮，但是這要跟開單的基層警員說，恐會被誤以為是要「秋後算帳嗎？」如果沒有這句話，其實就不會有這麼大的風波，因為每個人對於一句話的理解想法不同。

基層警員也透露，公布影片的意義是想澄清甚麼？其實就是一句話各自解讀而已，違規停車確實有勸導的相關規定，但主要是依據違規停車的現況以及時段，是否影響交通順暢度，但是巷弄狹小又是紅線，基層警員自認「如果是我，我也會照樣開單舉發」。