現身還原違停案現場　徐巧芯：「施壓」前員警就已放棄開單

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯違停案密錄器影片公開，其中內容是否算施壓引起各界熱議。對此，徐巧芯28日召開記者會解釋，其實員警在她說出「回去再講」，這句被外界認定成是施壓動作的話之前，就已經要交還身分證放棄開單了，是因為密錄器的位置較低，才沒有錄到這個動作。

▲違停案延燒多日，徐巧芯上午召開記者會還原對話現場。（圖／ETtoday攝影中心攝）

針對員警到底是因為徐巧芯的什麼舉動，而選擇不開單，這個動作算不算「施壓」的問題，徐巧芯解釋，其實員警選擇不開單的時間，早於她提到被解讀為施壓的「回去再講」時，是在她走出來向員警溝通時，員警就交還了身分證。

徐巧芯還原現場表示，是因為密錄器的位置比較低才沒錄到，「但他的確有遞交的動作」。他也強調，所謂的「回去再講」是一個誤會，是她的語意表達不精確，聽起來才像是再施壓，「但大家如果有聽前面的脈絡就了解，我前面是詢問說現在的政策是開單還是勸導」。

徐巧芯解釋，當時她搞錯了紅線停車與拖吊的差異，當下才想說再研究，但是因為私下講話語意不一定這麼精確，所以導致外界質疑，「我下次會更精確，這是我該做的」。她也重申，若她是真的想施壓的話，在員警想退還身分證時，大可以就上車走人，沒有必要像影片中那樣要求員警開單。