全國首創實體「城市桌遊」　嘉義市打造城市版大富翁

▲▼ 嘉義市推桌遊大富翁結合實體店家優惠共創城市行銷。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市專屬城市桌遊「好禮嘉在」27號發表，是一款全國首創虛實整合串聯嘉義市飯店與特色店家優惠的創意桌遊，讓民眾不僅能玩桌遊，還可以享有實體店家長達7個月不限次數的優惠，嘉義市長黃敏惠感謝業者們響應市府所搭建的平台。

黃敏惠表示，「好禮嘉在」桌遊串聯10間飯店與46間店家業者，民眾只要持「機會」、「命運」道具卡前往該卡指定的店家就能使用優惠，今年12月31日前不限制使用次數。

如東市場三哥肉乾消費滿百元優惠打九折、林聰明砂鍋魚頭提供消費滿三百元贈送古早味紅茶、正方芳Café手搖飲買一送一、樂檸漢堡消費滿199元贈憨吉脆薯、半畝田北方麵食館消費滿200元贈送小菜、奮起福米餅到店消費享九折、給給茶記到店消費飲品七折……等等超過40種的優惠方案都可以在年底前反覆使用。

▲嘉義市長黃敏惠感謝店家推出優惠支持城市行銷。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠強調，嘉義市去年配合中央五倍券普發市民消費金2000元，最近中央推出餐飲行銷補助，市府團隊也在著手研擬協助產業的計畫，包括後續還有幾個重大活動如7月份有《嘉義市購物節》、《嘉義市恢復升格40周年》及《科學168》，8、9月份在北香湖公園有《光織影舞》帶動夜經濟，10月份有商圈推廣活動及中正路二通改造計畫成果展現，每一個光點都是用來照亮嘉義市。

▲嘉義市工策會總幹事許燿宏上任，推出創意桌遊希望促進地方經濟。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市工商發展投資策進會總幹事許燿宏說，「好禮嘉在」由工策會策劃，所有元素都是原創設計，將嘉義市各地名、知名地標置入其中。嘉義市政府限量發行800份，全市有21個分銷據點，每份售價新台幣688元，扣除成本後盈餘五萬元捐款晨光智能發展中心，有興趣的民眾可至【嘉義市工商發展投資策進會】臉書查詢資訊。