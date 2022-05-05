5月天天破萬！他點名「本島1縣市」都守在雙位數　網卻喊很正常

▲嘉義市環境保護局加強文化路商圈消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今天本土病例衝破3萬例，讓不少人哭笑不得直喊「比起薪還要多！」仔細看看各縣市增加的病例數，就有網友注意到，嘉義市已經連續好幾天單日新增百例內。消息曝光後，也掀起底下網友熱議。

這名來自嘉義的網友在PTT的Gossiping板上，以「嘉義市到底有多邊緣」為題發文，提到本島有不少縣市都單日新增4位數，扣除六都，絕大部分的縣市也都達3位數，唯獨嘉義市今天新增93例，和外島一樣守在雙位數。

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對此，原PO也列出數據，這兩天都有4縣市病例數小於百例，連江縣兩天都新增6例；金門縣昨20例、今22例；澎湖縣昨34例、今35例；嘉義市昨72例、今93例。只是，4縣市中有3縣市屬外島，這就讓他感到納悶，想不到他從小住到大的嘉義市這麼邊緣？

貼文曝光後，底下網友歸納出2原因，一為人口數少，二為並非觀光客首選，「嘉義人口少，且嘉義人口老化最嚴重」、「就人口數量少，也不是假日首選的觀光縣市啊，不是很正常嗎」、「人口才20幾萬人是要多少人確診」。還有網友回應，「確診少不好嗎」、「換個角度想，是嘉義防疫做得好啊」。

嘉義市近5日新增病例：

5日+93例

4日+72例

3日+79例

2日+62例

1日+33例