《吃在天母》致敬義式美味　天母「LA PASTA 義麵屋」的老牌魅力

圖、文／有無外送提供

當異國料理已成為天母的美食顯學，隨處可看見歡騰熱鬧的美式餐酒館、精緻淡雅的日式和食，以及台灣饕客最喜愛的義大利麵餐廳林立。位於天母東路坡道上的「LA PASTA 義麵屋」，自2001年於天母發跡，於台北南京西路、內湖都可以看到它的蹤影，以高貴不貴的餐點、15種以上的多元麵類選擇，擄獲了台北人們的芳心，現在本土外送平台有無外送與天母的「LA PASTA 義麵屋」攜手合作，讓美味更加觸手可及，只要在家中動動手指即可將口碑高評價美食送上餐桌。

▲LA PASTA 義麵屋以高貴不貴的餐點、15種以上的多元麵類選擇，擄獲了台北人們的芳心。

一口上演《食破天驚》蕃茄肉丸雨



還記得2009年上演的電影《食破天驚》，富林的食物製造機導致的義大利麵龍捲風以及肉丸爆雨，吃下一口LA PASTA 義麵屋的「茄汁肉醬肉丸子義大利麵」，即能讓電影片段在你口中再次上演。肉醬義大利麵可謂義大利料理中歷久不衰的經典，LA PASTA 義麵屋將番茄醬汁與肉末一同烹煮，酸甜香氣與肉醬融合得恰到好處，再搭配一顆細緻扎實的肉丸子與捲好的麵條，微酸俏皮的美味讓人難以忘記。

▲「茄汁肉醬肉丸子義大利麵」酸甜香氣與肉醬融合得恰到好處，微酸俏皮的美味讓人難以忘記。

不可錯過的主廚私房推薦



說到店內人氣招牌餐點，LA PASTA 義麵屋的餐廳黑板已透露玄機，主廚推薦的「大麥松阪豬佐青醬燉飯」以翠綠色青醬作為基底，點綴蜜甜的葡萄乾、番茄以及杏仁片增添多樣口感，濃郁燉飯鋪上幾片邊緣帶有微焦香的松阪豬肉片，料理如同魔術師的戲法，意外地碰撞出嶄新的美味火花。另一道店家的招牌推薦，即是「牛肝菌醬水波蛋牛肉燉飯」，濃厚的牛肝箘自帶質感濾鏡，濾出牛肉片的鮮美，輕輕拌開滑嫩的水波蛋，傾瀉而出的蛋黃汁液慵懶地躺在燉飯上，滑順濃郁的餘韻久久無法離開唇齒。

▲「大麥松阪豬佐青醬燉飯」以翠綠色青醬作為基底，濃郁燉飯鋪上幾片邊緣帶有微焦香的松阪豬肉片。

白醬的柔順口感，濃郁奶香帶出優雅味道



義大利文的詞彙中，帶有陰性以及陽性之分，「PASTA」一詞即為陰性的用法，用以解釋「牛肝菌鮮菇黑松露起司義大利麵」再適合不過。菌菇與奶油白醬的搭配在義大利餐廳的菜單上屢見不鮮，但LA PASTA 義麵屋在平凡的組合中，最大化了每一個食材的強項，將白醬的奶香柔順口感，配上鮮菇與黑松露的高貴香氣，濃郁深厚卻也淡雅清爽，每一口都能吃到優雅的美味。

▲「牛肝菌鮮菇黑松露起司義大利麵」白醬的奶香柔順口感，配上鮮菇與黑松露的高貴香氣，濃郁深厚卻也淡雅清爽。

看完上述餐點介紹，食慾是否已在蠢蠢欲動了呢？正值疫情高峰時期，除了親臨店家享用道地餐點，下載有無外送APP點餐，即能交由專業熟悉天母街巷的外送員，快速、安心地將餐點送至你的手上，現在立即拿起手機註冊還可享有新用戶滿 500 折 250 元的優惠，不用出門排隊，就能夠吃到義式美味！