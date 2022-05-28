滷味闆娘怒「太多人外送騙餐」　釣出一票苦主喊：1動作快變SOP了

▲顧客投訴「餐點有缺」，滷味店老闆娘怒貼一照片反擊。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

網搜小組／趙蔡州報導

近年越來越多人三餐都叫外送解決，待在家裡就能吃到熱騰騰的美食，但也因此發生不少外送糾紛。有一名滷味店老闆娘在臉書抱怨，最近碰上一名想「騙餐」的客人，幸好她在出餐前有先拍下證據，否則就要被吃霸王餐了，貼文一出立刻引發網友熱議，甚至釣出不少受害業者留言。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，她日前送出一份外送訂單，不久後就收到客服訊息，顧客反應餐點缺了鴨舌，但她記得明明有給，憤怒說「還想騙，不就好在我有拍照，不然就被你（奧客）坑了」。

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對話截圖可以看見，客服說「根據客人提供的影片證明，確實沒有鴨舌」，原PO看了立刻回答「鴨舌和冬瓜放同一袋」，並非沒有給鴨舌，接著感嘆「太多客人會這樣了，所以現在我們出貨都會拍照」，最後更回傳出餐時所拍的照片證明。

貼文一出立刻引發網友熱議，「真是奧客無誤，拍照就是確保自己的權益」、「這樣的客人，下輩子肯定投胎當乞丐，有需要這樣騙餐嗎」、「有窮到需要這樣騙餐嗎，鄙視」、「真是奧客無誤，拍照就是確保自己的權益」、「我覺得第一次平台被耍是客人的錯，讓客人耍第二次，就是平台的放縱了」。

也有許多業者感嘆，「還有那種回報餐點有異物的，一個禮拜訂三次，每次都回報」、「我也很懷疑是不是很多霸王餐奧客確診，最近真的回報漏餐的很多」、「最近騙餐真的超多，出餐前把餐點拍照，快變成SOP了」、「我也是都這樣做，拍照防吃霸王餐的人」。

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