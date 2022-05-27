台鐵公司條例三讀　政院承諾：會保障台鐵員工的福利和待遇

記者陳家祥／台北報導

立法院27日三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，行政院發言人羅秉成表示，台鐵公司化的討論前後歷經20餘年，而在社會大眾與普悠瑪、太魯閣事件罹難者家屬的殷切期盼下，此一改革方向終於定案，特別感謝立法院朝野各黨團及立委的支持，才能在本會期順利完成修法程序。

立法院三讀通過之「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」共計23條，其中設置安全委員會、資產及取得方式、既存短期債務之處理方式及原機關員工相關權益等重要內容，交通部表示，此次修法亦參採納入工會版相關意見，條例重要內容有八項。

羅秉成強調，蘇貞昌院長非常重視台鐵改革，雖然改革難以一步到位，但設置條例的三讀已跨出改革關鍵的第一步，政府會依照立法院通過的規定落實執行，交通部將依法接續訂定相關子法，也會與台鐵員工及台鐵工會持續溝通，盼能團結一致提升台鐵安全和經營效率，讓台鐵能夠脫胎換骨。

羅秉成表示，在條例草案擬定到三讀通過的這段期間，交通部及台鐵局同仁備極辛勞，蘇院長特別感謝交通部王國材部長以及台鐵局杜微局長等與台鐵員工及台鐵工會多次溝通，蘇院長也強調，未來政府也會信守承諾，保障台鐵員工的福利和待遇，請所有台鐵人放心。