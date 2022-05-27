交長下令台鐵公司子法端午後出爐！　基層「薪資更高」

▲台鐵預計2024年1月將掛牌成立公司，16項子法將於年底前完成。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵改革今邁出一大步，台鐵公司化立法今(27日)三讀通過完成最後一哩路，2024年1月台鐵公司將掛牌，交通部長王國材表示，後續有16項子法年底前要推動，他已要求台鐵端午節後陸續端出子法草案，關鍵技術人員津貼和薪資「不減且將更高」，公司化前若安全改善，他將支持台鐵調整票價讓財務體質合理化。

立法院三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，交通部長王國材表示，紛爭近20年的台鐵公司化課題踏出最重要一大步，2024年1月將完成公司化和掛牌。

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王國材接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，後續將由跨部會的「台鐵公司推動會報」在年底審議完成16個子法並確定公司組織，針對16項子法推動也已經開始啟動，他已要求台鐵端午節過後，台鐵針對子法草案要陸續端上來審查，也要跟工會溝通，並提到台鐵公司推動會報裡面討論。

▲交通部長王國材承諾台鐵關鍵技術基層薪資在公司化後將更高。（圖／記者屠惠剛攝）

由於台鐵基層技術員工和基層主管津貼少，薪水低，人才流失嚴重，王國材表示，子法中相關員工薪資和福利，也會朝向留住人才方向來推動，針對關鍵技術人員的津貼和基層主管加給，初步同意幫他們提升，這點交通部一定會支持，「不但不會減少，還一定會比現在高」，避免維修電力和軌道關鍵技術人才被挖走和流失。

王國材強調，針對台鐵安全改革議題，也將在台鐵公司推動會報監督和推動，安全改革也會納入台鐵基層聲音，台鐵2024年公司化之前，就會先把該做的安全做好，若公司化之前就努力提升安全和營運到一定水準，公司化之前台鐵若規劃票價調整，交通部也會支持調票價，讓體質更健全。