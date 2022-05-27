蘇貞昌視察新北藥局　侯友宜：願意到第一線是好事

▲侯友宜日前視察大型篩檢站整備狀況。（圖／新北市府提供）

記者崔至雲／台北報導

行政院長蘇貞昌今（27）日上午到板橋視察社區藥局防疫工作。新北市長侯友宜表示，院長能夠到第一線了解藥局目前運作的狀況，也給基層鼓勵，這是一個正向積極的好事，新北也有派員陪同院長，一同為第一線的夥伴加油。

侯友宜日前多次呼籲中央要到第一線了解狀況，今日蘇貞昌前往藥局視察。侯友宜說，自己一直是希望在第一線多了解、多看，才能夠真正知道問題的所在，中央蘇院長願意到第一線來，這總是覺得鼓舞、了解事情，這都是一個好事。

新北市議員江怡臻昨天指出，新北提出的政策都常常被中央打臉，但事後證明中央頻頻跟進新北的建議，只是不願承認而已。侯友宜說，自己在第一線隨時會碰到民眾的痛苦以及最需要我們解決的問題，尤其新北市是在浪頭上，每一個問題一定是新北市先發現，我們除了反映問題，也會提出解決問題的方式。

侯友宜提到，先前新北市醫療量能不夠，我們先提出了4月11號要做居家照護，隨後中央同意，全國大概一個多禮拜後啟動；新北提出的居隔轉型，中央一段時間以後才以「3+4」的方式來做轉變；最重要關鍵的就是「快篩陽等同確診」，新北5月1號提出來，中央最後5月25號也做了，至於「分群照護」也是新北市先提出來。

侯友宜強調，這麼多年來在職場打仗已經打了42年，總指揮官跟第一線指揮官一定是同心齊力來合作，第一線指揮官一定會先看到問題，需要總指揮官給予支持、給予更明確的一個力量，來讓第一線指揮官能夠充分的打好戰役，他相信每一個人都抱這樣一個心態，所以防疫其實不分你跟我，那第一線有碰到的相關的問題，後面的總指揮官就要出來解決問題，大家同心齊力解決人民在防疫過程裡面的痛苦，才是我們為人民做事的態度。

