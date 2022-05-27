台鐵公司化子法角力6月上場　工會握3節日不出勤籌碼

▲台鐵工會表示政府違反照顧員工承諾，將持續發動中秋國慶和選舉日不加班。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

立法院今(27日)三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，台鐵2024年1月掛牌成立公司，台鐵勞資下一個戰場瞄準16項子法，台鐵企業工會理事長陳世杰表示，工會將組成6到7人團隊，著重員工福利和權益事項與台鐵協商，若政府未履行照顧員工承諾，中秋、國慶和九合一選舉日員工仍可不加班出勤。

陳世杰表示，立法院今三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，是意料之中，工會接下來重點會擺在相關子法的協商，工會將組成一個6到7人團隊，針對子法實質內容與台鐵局協商討論，著重同仁福利權益優先事項先談。

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台鐵公司化勢在必行，工會憂心未來技術和人力斷層將成台鐵安全新危機，陳世杰說，專門技術包括工務和電務等工作，起薪結構太低，底薪2.6萬到2.7萬多元，哪有可能待得住，人員離職率高，招考報到率也低，影響技術斷層。

▲員工權益和福利等相關公司化子法，將成台鐵勞資角力新戰場。（圖／記者李毓康攝）

陳世杰強調，台鐵關鍵技術人力薪資過低，會留不住人才，技術人才出現斷層會影響安全，也因此關鍵性職務的薪水和加給必須提升，基層薪資結構也要適度調整，台鐵基層獲得薪資福利保障，才能留住人才，再來營運方向和土地資產問題也將是未來協商正點。

陳世杰說，交通部規劃年底前就要將相關公司化子法處理好，也因此工會的談判團隊將在6月初就成立，將與台鐵協商為員工爭取福利，若政府違反照顧員工以及對工會訴求的承諾，中秋、國慶和九合一選舉日員工不加班出勤行動將可照常。