猴痘肆虐20多國！　日本下令生產儲備「天花疫苗」

▲天花疫苗被證實對猴痘有預防效果。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

除了主要流行國家外，猴痘已入侵全球20多個國家，並且出現200多例確診病例。儘管日本目前尚未出現猴痘確診個案，但厚生勞動大臣透露，當局已經針對能夠預防猴痘的天花疫苗進行生產儲備，不過基於危機管理等原由，將無法公布確切的疫苗數量。

根據《日本放送協會》報導，歐美國家近期陸續出現猴痘確診案例，對此，日本當局也著手進行防疫準備。有多項研究證實天花疫苗能夠有效預防感染猴痘，而厚生勞動大臣後藤茂之稍早接受媒體採訪時證實，日本國內已經開始就天花疫苗進行生產儲備。

後藤表示，「雖然目前歐洲各國出現猴痘確診案例，但是先進國家都未出現死亡病例。而猴痘根據日本傳染病法被歸類為需要申報的『第4類傳染病』，不過目前國內尚未出現確診個案。」

儘管日本已經開始針對天花疫苗進行生產儲備，但是後藤也提到，基於危機管理等理由，無法向民眾公開具體的疫苗確保數量。專家指出，日本所研發的天花疫苗是在天花滅絕前就已經開發，因此安全性極高，對猴痘也有效果。

對於此後的應對，後藤說，「猴痘的流行與過往的流行傳染病有不同之處，人與人的傳播較為少見，當然根據患者的感染來源與病毒的最新知識來商討相關應對措施也是至關重要。未來將持續與世界衛生組織合作，努力收集情報，同時監測國內外的疫情走向。」

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