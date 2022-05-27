北韓累計327萬人發燒「僅69死」　加強污水、垃圾病毒檢測抗疫

▲ 北韓衛生人員在中央動物園進行清消。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓爆發新冠疫情，緊急下令全國封鎖，4月底至今累計327萬人不明原因發燒，69人死亡。根據官媒報導，北韓衛生官員現正加緊檢測河流、湖泊、空氣、家庭廢水及垃圾中的新冠病毒，並在全國各地加強檢測及消毒工作。

《朝中社》27日根據國家緊急防疫司令部數據報導，截至26日傍晚6時，北韓一天內出現約10萬460名發燒患者，1人死亡，4月底至今累計約327萬850人發燒，其中303萬7690人已痊癒，約23萬3090人正接受治療，累計死亡個案則來到69例，致死率為0.002%。

北韓防疫部門正從許多來源收集樣本，以了解地區感染狀況，「各級緊急防疫部門優先對河流及湖泊中採集的樣本進行檢測，且每天消毒數十萬立方公尺的污水及垃圾，檢測並分析樣本」，但未詳細報導檢測方法。

平壤當局去年曾宣稱，已經自行研發出PCR檢測設備，但12日疫情爆發以來從未公布陽性人數，僅公開發燒患者人數。

自12日首度證實爆發疫情後，北韓每日通報約20萬至30萬名發燒患者，但自21日起便連日遞減，25日至今皆維持在10萬多例，看似防疫奏效。南韓專家對此則持懷疑態度，認為北韓疫情規模很難評估，實際數字可能更多。

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