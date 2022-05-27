美國專家：北韓恐將進行2次以上核爆試驗

▲北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來軍事動向頻頻，繼25日清晨連射1枚洲際彈道飛彈、2枚北韓版「伊斯坎德爾」短程彈道飛彈KN-23後，南韓軍事情報當局指出，北韓最快將在5月底至6月中旬前進行第6次核試驗。美國專家對此研判，北韓進行核試驗的目標在於追求核彈頭的小型化，因此最少將進行2次以上的核試。

根據韓媒《News1》，南韓軍事情報當局日前指出，北韓最近進行數次核引爆裝置啟動測試，美國科學暨國際安全研究所（ISIS）所長奧布萊特（David Albright）於今（27）日刊出的《美國之音》（VOA）專訪時對此表示，「北韓從過去的6次核爆中取得啟動核引爆裝置的技術，在這種情況下又進行新一波核引爆裝置測試，代表著（平壤當局）須為其他新的核武器進行實驗。」

目前南韓、美國當局從掌握的軍事情報研判，北韓在咸鏡北道吉州郡豐溪里核實驗場所進行的新一波核試，事實上早已完成相關的事前籌備工作。相關當局認為，北韓下一場核試的目標，恐怕是為了測試戰術核用途的小型化核彈頭的性能。

奧布萊特指出，「北韓非常想知道，在將引爆裝置與武器用鈽、鈾相結合後，是否能成功啟動，因此計畫透過（核彈頭）小型化試驗、或是更複雜的測試上得知結果。不過若要將核彈頭小型化，只經過一次核試驗恐怕是不夠的，因此我預估北韓將進行至少2次以上的測試。」

國際原子能機構（IAEA）前任副總幹事海諾寧（Olli Heinonen）表示，北韓為了研發能搭載多枚核子彈頭載具（MIRV）的洲際彈道飛彈，必須進行核彈頭小型化的設計，若要成功研發出小型化的核彈頭，則必須經過引爆裝置的流體力學等廣泛測試。

海諾寧分析，「引爆裝置測試象徵著新一波核試驗在技術層面上已到達完備階段，因此若（平壤當局）在引爆裝置測試上取得滿意的結果，則重啟核試驗的時間點將視核試驗場的準備狀況與政治因素做決定。」

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