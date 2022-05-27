南韓再度掀「報復旅遊」！響應日本宣布開放觀光　銷量暴漲139%

▲南韓4月1日起全面解除已接種疫苗旅客的入境隔離，仁川國際機場擠滿出國觀光的旅客。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相岸田文雄昨（26）日宣布，從6月10日起優先開放新冠感染低風險的台灣、南韓等98個國家旅客，以旅行團為單位入境觀光時免檢查、免隔離，同時單日入境旅客上限從1萬人放寬至2萬人。南韓旅行業者對此透露，由於目前南韓國內旅客返回南韓時已無須進行隔離，因此前往日本的旅遊團與機票瞬間遭到「報復性瘋搶」，銷量與前周相比暴漲139%。

根據《韓聯社》，岸田文雄26日晚間在東京一場演講證實，日本將從6月10日起針對國際遊客開放觀光，從6月1日起放寬單日入境人數限制至2萬人，國際觀光客需以旅行團為單位入境，准許在日本國內自由移動、可利用大眾交通運輸，入境旅客須遵守戴口罩等防疫措施，同時日本政府考慮6月中旬重啟北海道新千歲機場、沖繩那霸機場的國際航線。

報導指出，目前日本、南韓政府正進行相關交涉，研擬6月初首先恢復首爾金浦機場往返東京羽田機場的航線，該條為往返日韓兩國首都圈最快的一條航線，2020年3月因新冠疫情斷航前，每年有205萬名旅客利用該條航線。

韓國空港公社社長尹亨重（윤형중）透露，金浦、羽田機場航線最快6月8日前後恢復，屆時將由大韓航空、韓亞航空、日本航空、全日空等4間航空公司經營，目前已經與日本政府進行出入境時程序等細部規則討論。

▲南韓仁川國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

根據韓媒《韓國日報》、《首爾經濟》、《每日經濟》，在日本外務省在頒布鬆綁入境限制後，日本再度成為韓國人今年夏季旅遊勝地的首選，南韓旅遊業界人士皆認為，日本最快今年7月中旬就會陸續推出觀光簽證、甚至恢復免簽，而在重新開放外國觀光客入境後，首先以開放旅行團為主，以此建立後疫情時代的旅遊防疫政策，並從下個月起全面恢復開放外國人觀光。

南韓旅行社「InterPark」指出，日本觀光團旅遊商品從16至22日銷量與前一周相比暴增139%，其中東京成田成長173%、沖繩成長163%、東京羽田成長123%。南韓社群商務業者TMON（티몬）則表示，前往日本的機票銷量成長72%，其中東京成田佔所有的預訂機票70%以上。

InterPark航空事業本部美洲日本組組長李賢珠（이현주，音譯）表示，「即便目前免簽證入境的相關討論還未完備，卻已經有大批顧客預購前往日本旅遊，若7月日本恢復觀光簽與往返航班，則預估銷量上會有更高幅度的成長。」

▲▼日本將考慮重啟沖繩那霸機場、北海道新千歲機場國際航線。圖為2018年12月日本沖繩那霸首里城。（圖／記者羅翊宬攝）

報導分析，日本長期以來是南韓旅客海外觀光的首選勝地，不過2019年因日韓貿易戰爆發導致南韓國內出現日本商品抵制潮，加上隨後2020年爆發新冠疫情，導致日本旅遊銷量暴跌，直到如今日本計畫分階段重啟國際觀光客入境，已在南韓掀起「報復旅遊潮」。

目前南韓國內主要旅行社正加快腳步籌備日本旅遊商品，販售北海道包機旅遊商品等。

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