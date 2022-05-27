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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網傳接種疫苗後得血癌　疾控專家：異常反應要從六方面判斷

▲新冠疫苗,疫苗,北京地壇醫院。（圖／CFP）

▲北京地壇醫院護理人員幫民眾施打新冠疫苗。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

陸網近期傳出有民眾稱家人接種科興疫苗9天後得到白血病（血癌，下同）。對此，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶今（27）日表示，接種疫苗後出現一些症狀和疾病，其和疫苗接種是否有關，相關的判斷需要遵守規範流程，並要有依據，「如果有懷疑，要報告給接種單位，由接種單位組成多領域專家組，收集相關資料。」

▲▼疫苗,接種,注射,打針。（圖／CFP）

▲大陸中疾控專家認為疫苗異常反應須透過6方面判斷。（圖／CFP）

王華慶指出，疫苗的異常反應要由多學科專家組成的專家組，根據調查的內容進行分析和判斷，判斷不良反應需要考慮六個方面。首先是時間上的關聯；第二是要具備生物學合理性，例如減毒活疫苗一般不給具有免疫缺陷的人接種。

第三是關聯的強度，通過統計學分析要有顯著性差異；第四是異常反應的發生本身也具備規律性，如劑量較大的疫苗導致發熱（發燒）的可能性就更高；第五是關聯上的一致性，即打了疫苗的這些人是否出現了類似的症狀和疾病，症狀是否高於基線水平；第六是關聯的特異性，即疫苗是否是唯一的因素。

根據陸網流傳的案例顯示，一名高三的學生接種科興疫苗9天後，身體出現血小板減少症及白血球低提升的狀況，到醫院複查後，得到的臨床診斷是「急性骨髓炎白血病」，而這名學生施打前3個月的血液檢查結果並未出現異常，因此，家長質疑是接種疫苗後出現的不良反應。

王華慶也呼籲，民眾接種疫苗後如出現身體不適，特別是症狀較重時要及時就醫，「如果懷疑與疫苗有關，會有相應人員開展（進行）上述調查。」

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