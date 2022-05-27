「進喔」歷經8天7夜！白沙屯媽祖熱鬧回宮　信徒塞爆拱天宮迎鑾駕

記者蔡怡萍／苗栗報導

全台五月最大盛事、苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖8天7夜進香活動，今日（27日）來到最後一天，媽祖鑾轎於下午3點05分回到拱天宮，大批信徒已早早守候在廟宇內外，現場熱鬧滾滾、不斷喊著「進喔！」，恭迎媽祖娘娘順利回到拱天宮。

▲通霄白沙屯拱天宮媽祖於5月27日15點05分回宮，順利結束8天7夜的進香盛事。（圖／地方中心翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

年度盛事白沙屯媽於5月20日起駕，雖然天公不做美、連日降雨不停，但仍澆不熄上萬名信徒的興奮熱情，過程中有許多民眾加入參與、祈求媽祖保佑健康平安，也不乏不畏辛苦的信徒一路跟完全程。

▲在大批信徒歡呼簇擁下，將媽祖金身接駕回宮。（圖／地方中心翻攝，下同）

為期8天7夜的進香活動來到尾聲，27日下午，白沙屯拱天宮廟埕前，早已湧進大批民眾搶著迎接媽祖回宮，將廟裡內外擠得水洩不通，但大家仍維持秩序、順利地將媽祖鑾轎接進宮內，在信徒的歡呼聲中將媽祖金身安放回座。

今年白沙屯媽祖徒步南下北港，20日凌晨起駕，展開8天7夜的進香活動，21日晚間駐駕雲林縣崙背鄉奉天宮，22日抵達北港朝天宮進行祝壽大典，23日凌晨0時15分「進火」，並在0時48分起駕回鑾，已於27日下午3時5分回宮，6月7日凌晨1時20分開爐。

▲白沙屯媽祖結束8天7夜進香活動，在信徒簇擁之下順利回到拱天宮。（圖／地方中心翻攝）