李秉穎：政黨攻防干擾防疫工作　在野黨應停止凌駕防疫專業

▲李秉穎。（資料照／指揮中心提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨27日釋出「蔡英文&DPP」Podcast頻道節目「耳朵出遊不出油」最新一集，台大兒童醫院小兒部主治醫師、指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎表示，政黨政治的攻防對於防疫工作的干擾，造成部分民眾及家長對於接種疫苗有疑慮，這不只會對個人的防疫造成傷害，也會對國家的防疫造成影響；他強調，政府及專家小組，都會即時追蹤疫苗接種，不良反應的相關數據，疫苗的安全性都有科學證據佐證，在野黨、媒體應停止凌駕防疫專業。

李秉穎也說，台灣目前的防疫進入關鍵轉型時刻，針對兒童確診的案例增加，身為小兒科醫師的李秉穎說明，兒童感染大多為輕症，家長無須驚慌，若有發燒和呼吸困難、意識不清等情況，需快速就醫。李秉穎也呼籲民眾盡快接種三劑疫苗，保護自己，也保護兒童。

李秉穎說，防疫應與政黨政治的攻防脫鉤，也期盼未來能夠有客觀的機制，讓國家的疫苗、防疫政策能夠免於社會對立。

此外，李秉穎提到，防疫有各項指標，每個國家也有不同的疫情走勢，世界上大部分的國家，都比台灣更早進入流行高峰，近來才趨於平緩，而台灣在各種風險控管下，在最近才進入流行高峰，並表示疫情之後慢慢地降下來，就能恢復正常生活。

針對很多家長關心兒童染疫的問題，李秉穎認為，兒童感染新冠肺炎的重症、死亡率相對更低。兒童感染時不要驚慌，萬一出現重症病徵，如呼吸急促、呼吸困難、意識不清、小便減少、脫水，就要趕快就醫治療。

李秉穎表示，指揮中心會隨著疫情發展，逐步調整防疫規範，每個人要隨時注意政府的最新資訊。李秉穎醫師解釋，過去台灣的清零政策，就是爭取時間來提升疫苗的接種率，確保整體國人的健康。

李秉穎提醒民眾，防疫還有一段路要走，除了要繼續保持全民抗疫的意識，不分黨派也應攜手共同努力，不要再讓防疫陷入政治的口水戰，打擊我國的防疫能量，造成社會混亂。李秉穎醫師也再次呼籲，成人、青少年和兒童，都應完整接種疫苗，絕對是對防疫最好的保障。