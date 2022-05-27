藍青年曝蔣萬安聲量勝陳時中、黃珊珊　「母雞帶小雞效應明顯」

▲陳冠安分析蔣萬安被提名選台北市長當天的臉書聲量。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安 X 黨革青）

政治中心／台北報導

國民黨立委蔣萬安25日正式被提名參選台北市長，國民黨青年部前主任陳冠安指出，從臉書社群反應來看，蔣萬安聲量一飛衝天；經計算，拿下1萬2183分，勝過衛福部長陳時中及台北市副市長黃珊珊。陳冠安也指，當天提及蔣萬安的臉書文，藍營粉專佔比27％，但影響力分數卻高達8403分，比重近7成，等於藍營政治人物與蔣進行社群合作，就能獲支持者買單，創造聲量，母雞帶小雞的效應相當明顯。

陳冠安27日在臉書表示，雖然蔣萬安早被各界假定為當然候選人，看似沒有驚喜，但從臉書社群的反應來看，蔣的聲量表現卻可以說是一飛衝天。

陳冠安指出，綜合臉書社群文章心情留言分享，經加權計算而成的影響力分數，在蔣萬安宣布當天，分數是1萬2183，這不僅贏過另一位台北市長潛在參選人黃珊珊的3076，更是超過這兩年受益於防疫聲量王陳時中的8736。

但陳冠安說，高聲量的表現，自然是因為宣布參選的蜜月效應，單以一天的數據，來說蔣萬安聲量完勝其他潛在參選人，並不公允。

陳冠安又說，不過網路聲量能贏過陳時中1.4倍，以及近期同樣受益於防疫指揮聲量表現不錯的黃珊珊4倍，確實是挺不容易的事。「要知道，陳是過去兩年疫情期間台灣政治人物網路聲量的榜首，甚至還贏過蔡英文」

若從進階數據來看，陳冠安指出，當天提及蔣萬安的141篇文章裡，藍營粉專佔比27％，但影響力分數卻高達8403分，比重近7成，等於藍營政治人物與蔣進行社群合作，就能獲支持者買單，創造聲量，母雞帶小雞的效應相當明顯。

陳冠安認為，整體來說，從蔣萬安宣布參選的大數據表現來看，確實擁有相當的網路聲量爆發力，未來如何繼續延續，勢必就會是選戰的關鍵。