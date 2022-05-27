下午床戰妻子「10分鐘後突然失憶」　男就醫崩潰：做愛就會發病

▲醫生發現，性行為會引發男子出現短期失憶症狀。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭一名66歲男子下午和老婆行房，10分鐘後卻突然喪失記憶，完全不記得前一天所發生的事。醫生檢查發現，7年前竟然也曾發生過類似情況，而性行為就是造成男子失憶的原因。

這起特殊案例近來發表在愛爾蘭醫學雜誌(Irish Medical Journal)上，66歲男子性行為後，他看了看手錶，突然發現他忘記前一天是結婚紀念日，但其實當天他有與妻子慶祝，由於他反覆詢問妻子和女兒前一天的事情，所以在家人建議下前往利默里克(Limerick)醫院就醫。

診治醫生表示，男子長期記憶沒有受到影響，能夠說出自己姓名、年齡等相關資訊，神經系統檢查也正常，後來使用MRI磁振造影檢查才發現，大腦左內側顳葉(medial temporal lobe)顯示出典型短暫性全面腦失憶（Transient Global Amnesia，簡稱TGA）現象。

醫生追蹤調查發現，男子7年前也曾出現過短期失憶症狀，同樣也是發生在性愛後，由於TGA症狀通常持續約24小時，男子當時是在事發72小時後才就醫，且症狀容易與其他疾病混淆，才沒有及時診斷出來。

報告中指出，TGA通常發生在50至70歲患者身上，通常是短期性事件，除了性愛造成，也可能因為體力消耗、浸泡在熱水或冷水、情緒壓力、疼痛等各種活動引發，患者每年復發率在 6% 到 10% 之間。