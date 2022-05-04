台新金主管劈4女　散布傳單「床戰跳蛋全入鏡」...3男下場曝光

▲台新金旗下男主管去年遭人散發傳單指控男主管劈腿4名女主管。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台新金控旗下魏姓主管去年驚傳桃色糾紛，有不明人士蛋洗總行，同時散布魏與4名女性主管約會及性愛照，傳單上還諷刺魏男「栽培出金融業最強時間管理大師」，結果台新金揚言提告毀損罪，卻因委任告訴程序不合法，被檢察官簽結，至於散布傳單的書姓、呂姓、林姓3男，卻始終不肯透露幕後主使者，台北地檢署4日依妨害名譽起訴3男。

2021年4月26日中午，突然有2男子先後蛋洗台北市仁愛路上的台新金控總部，並在忠孝東路分行發送傳單，傳單上點名魏姓男主管涉嫌劈腿4位女性主管，圖文並茂標註魏男與4女分別約在咖啡廳吃早餐、還去旅館住宿，車內擁吻，以及民宅中性愛照，傳單文字諷刺該魏男是「金融業最強時間管理大師」。

台新金控不甘心企業形象受辱、加上旗下分行遭不明人士蛋洗屬實，派人大安警分局安和派出所提告毀損罪名，遭影射的4名女主管僅2人提告妨害名譽，警方調閱監視器，陸續找到書姓、呂姓、林姓3名男子涉案，但3人對到底是誰要他們做些事情，始終交代不請，只說各自收到的走路工約幾百到1000元。

最後檢察官發現受託幫台新金提告毀損的，只是物業公司的一名員工，沒有獲得任何委託授權提告，以告訴不合法等理由，簽結毀損部分，至於3男涉嫌妨害名譽部分，雖1名女主管撤告，另名女主管則堅持提告，因此依法提起公訴。