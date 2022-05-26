臉被刺上「前男友名字」標示所有物　18歲女崩潰：胸部私密處也有

▲少女被前男友綁架，還被迫刺青。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西18歲少女泰安(Tayane Caldas)上學途中被前男友柯艾略(Gabriel Coelho)綁架，對方不但毆打她，還把名字強行刺在她的臉上、胸部以及私處，把她視為「自己的所有物」，全身是傷的她後來在媽媽的陪伴下前去報案，為了能夠移除刺青正在尋求幫助。

居住在陶巴特市(Taubate)的泰安，20日上學途中突然被前男友強行拖上車，被綁架到對方家中施虐刺青，她表示，「他綁住我雙手，要在我的臉上刺青，我哭著哀求他不要這樣做，我的人生會被毀掉，可是他才不管」。

泰安被打昏後，醒來發現臉上的刺青已經完成，而這其實不是前男友第一次這樣對她，之前也在她的胸部和私密處刺青，由於交往2年期間時常遭到毆打，所以決定分手，並且向警方申請禁制令，沒想到仍被恐怖情人糾纏。

消息傳出後引發外界同情，媽媽黛博拉(Debora Velloso)表示，女兒因為害怕被前男友騷擾，一直都不敢出門，現在她們最希望的就是盡快把女兒身上的刺青移除，除了感謝網友們聲援支持，還有心理醫生、刑事律師等許多專業人士提供幫助，並且幫忙籌措移除刺青的費用。案件目前正在調查中。

