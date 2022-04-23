男友「Size才中指長」她沒感覺！全程配合被問1句傻了：好心虛

▲男友只有「中指長」。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對某些人來說，彼此交往除了心靈契合，性事也非常重要。就有一名女網友發文表示，她和男友交往兩個月，「性」致一來便會有肢體上的互動，不過男友卻有點小，跟她的「中指」差不多長，讓她實在無感，該怎麼辦才好？貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

這名女網友在Dcard上，以「和男友做愛沒感覺」為題匿名發文，提到她與男友交往兩個月，每當見面難免會有「互動」，但對方真的有點小。男友的長度與她的中指差不多，起初雖然會有點感覺，可是卻會越來越無感，她強調自己的性經驗沒有很多，但真的沒感覺。

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原PO坦言，兩人恩愛過程中，她即便無感也配合著結束，但當男友詢問她有沒有需要改進的地方時，她便不禁心虛，該怎麼辦才好？有沒有人遇到類似的問題呢？

▲原PO發文求助。（示意圖／取自PAKUTASO）

貼文一出，也被轉貼至Dcard粉專上，底下網友紛紛回應，「默默的比中指看一下」、「以後當你比中指的時候，都會想起他」、「如果是我，沒辦法想像婚後一直比中指的生活」、「我比了一下中指，抱歉才8公分」。也有網友安慰，「請他用別的方式多滿足你吧，性事這件事還是要兩人慢慢溝通的」。

此外，文章也釣出男星賴銘偉表示，「因為男友都閉著眼睛，Baby瞎督督督」；網紅聞氫哥則回應，「男：寶貝～會痛嗎？女：有點，像被針刺到一樣」。

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