男友精力旺盛！她曝驚人次數　床上「被當魚翻到累癱」果斷分手

▲原PO因性生活不協調向男友提分手。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者黃品臻／綜合報導

性在伴侶的生活中不可或缺，但若其中一方的需求太大，可能就會造成困擾了。一名女網友近日發文控訴，男友的慾望實在太大，一天都要個兩三次才夠，更會把她「當條魚來翻」，讓她實在受不了，雖然是個好男人，但最後仍是果斷分手，引起網友熱議。

這位網友在馬來西亞臉書社團「Tantan Confessions Malaysia」匿名發文表示，男友對於性愛的需求非常大，每天都要兩三次才夠，體力好到已經讓人不堪負荷，「他可以是個打樁機，但是我不是塊田啊……」。

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▲原PO男友的需求太大。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

此外，原PO還提到，男友在床上的動作讓人很不能適應，「幾乎每天都把我當條魚來翻，翻左翻右、又上又下」。不協調的性生活甚至嚴重影響到原PO的日常，導致她上班都沒有精神，她表示，雖然男友很專一又體貼，可以說是個好男人，「但是我接受不了，交往六個月果斷分手」。

有趣的是，貼文一出有不少網友瘋狂歪樓表示，「羨慕，有個體力那麽好的男人」、「可以介紹介紹嗎」、「這種男朋友要去哪裡認領」、「還有那麽厲害的人哦，哈哈」、「羨慕了」、「滿多女生會喜歡」、「吃了什麼這麼有精力」、「可惜了，你以後想要也沒有得要了」。